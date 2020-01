Wunstorf

Die Planungen für einen neuen Standort des Technischen Hilfswerks ( THW) im Wunstorfer Gewerbegebiet Süd verlaufen zwar nach wie vor zäh, doch es geht zumindest etwas voran: Der Bund hat seiner Immobilienanstalt vor wenigen Tagen den Auftrag erteilt, das Grundstück zu erwerben, wie in der Versammlung des Ortsverbands am Donnerstag bekannt wurde. Der kommissarische Ortsbeauftragte Sebastian Brock stellte einen Baubeginn aber erst für das Jahr 2023 in Aussicht.

Das THW sucht schon lange nach einem neuen Domizil, weil das bisherige rund 130 Jahre alte Gebäude an der Bahnhofstraße, zu dem eine neuere Fahrzeughalle auf der anderen Seite der Hochstraße gehört, nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügt. Die Stadt hat nach langer Suche ein Grundstück im Gewerbegebiet Süd an der Straße An der Feldmark gefunden.

Aus Sicht der Stadt steht nichts im Weg

„Es ist und bleibt reserviert, und wir warten darauf, dass der übermittelte Vertrag unterschrieben wird“, betonte Wunstorfs Erster Stadtrat Carsten Piellusch. Auch ein aufwendiges Bebauungsplanverfahren sei nicht notwendig, sodass von Seiten der Stadt keine Steine im Weg liegen.

Allerdings müssen sich die Wunstorfer in die Prioritätenliste des THW einreihen. Der frühere Ortsbeauftragte Wolfgang Wehrhahn, der sich weiterhin um die Angelegenheit kümmert, sagte: „Im Herbst waren wir einmal an achter Stelle, aber das kann sich immer wieder ändern.“ Wenn Gebäude irgendwo ganz ausfallen, werden die entsprechenden Standorte vorgezogen.

Nach Moorbrand-Jahr wurde es ruhiger

Zumindest läuft nebenbei die Planung weiter. So ist die Zahl der künftigen Fahrzeugtore jetzt auf 14 gewachsen, weil sich die Strukturen im Ortsverband geändert haben, hin zu weiteren Kompetenzen im Hochwasserschutz und bei der Stromversorgung und Beleuchtung. „Habt auf jeden Fall Geduld und bringt euch bei der Planung ein“, appellierte Nils Freiherr Grote vom Landesverband an die Wunstorfer Mitglieder.

Im Jahr 2019 wurden das THW 14-mal zu Hilfe gerufen, unter anderem, um in einem Champignon-Zuchtbetrieb in Hameln die Stromversorgung aufrecht zu erhalten. Zu den zahlreichen Übungen zählte eine Höhenrettung in einer Halle des Fliegerhorstes.

Brückenbau beim Altstadtfest geplant

Neun Helfer haben ihre Grundscheinprüfung bestanden. Derzeit zählt die Wunstorfer THW-Truppe 60 Aktive, darunter 17 Frauen. Er sieht sich damit recht gut versorgt. Das liegt wohl auch an der häufigen Präsenz in der Öffentlichkeit, etwa beim Wunstorfer Wirtschaftswochenende und dem Fest der Vereine in Garbsen. Beim Wunstorfer Altstadtfest soll in diesem Jahr zum Entenrennen noch ein Brückenbau über die Westaue hinzukommen.

Das Bundes-THW startet demnächst eine Marketingkampagne und experimentiert auch damit, Bundesfreiwilligendienstler in den Ortsverbänden einzusetzen. Die Wunstorfer gehen davon aus, einen Nachfolger für den ausgeschiedenen Wolfgang Wehrhahn in den eigenen Reihen zu finden.

Zwei Helferabzeichen in Gold verliehen

Die Wunstorfer Helfer haben 2019 im Durchschnitt 40 ehrenamtliche Dienststunden im Monat geleistet, Markus Misch trug dazu die meisten Stunden bei und lag damit knapp vor Mike Lohmann. Zwar verpasste er den Helferpokal, erhielt dafür aber andere Auszeichnungen: das Helferzeichen in Gold mit Kranz für sein vielfältiges Engagement sowie eine Anerkennung für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Das Helferabzeichen in der Goldstufe erhielt Birgitt Schlegel, die sich zuletzt unter anderem für die Modernisierung des Ortsverbands engagiert hat. Auf lange Mitgliedschaften blicken auch Klaus Oppermann (60 Jahre), Helmut Bienert und Erwin Lingner (50 Jahre), Bastian Schirmer und Cedrik Schlag (20 Jahre) sowie Timo Helmke und Erik Linnemeier (10 Jahre) zurück.

