Wunstorf/Bad Nenndorf

Für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement hat der frühere Wunstorfer Klaus Meurer die Verdienstmedaille des Bundespräsidenten erhalten. Er wohnt mittlerweile in Bad Nenndorf, wo der Schaumburger Landrat Jörg Farr dem 84-Jährigen nun die Auszeichnung überreicht hat.

In Wunstorf war Meurer rund 45 Jahre lang in der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius aktiv. Er setzte sich für eine Annäherung zu den evangelischen Christen ein und begleitete den Bau des neuen Gemeindehauses. Er hat auch den Tagestreff für Wohnungslose in Wunstorf unterstützt und dazu beigetragen, dass die Klientel dort im Winter auch an den Wochenenden eine Anlaufstelle finden konnte.

Im Jahr 2005 ist Klaus Meurer an einer Spendenübergabe an den Tagestreff für Wohnungslose beteiligt. Quelle: Brigitte Lehnhoff (Archiv)

Über der Arbeitskreis Asyl und Integration hat er zudem acht Jahre lang versucht, die Lage von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Wunstorf zu verbessern.

Als Sterbebegleiter ausgebildet

Doch auch außerhalb von Wunstorf war Meurer aktiv. Bei der Industrie- und Handelskammer Hannover hat er sich für die berufliche Bildung eingesetzt, unter anderem als Prüfer für die angehenden Groß- und Außenhandelskaufleute. Für den Rotary Club in Bad Nenndorf hat er an vielen Projekten mitgewirkt, von denen unter anderem bedürftige Familien profitieren konnten. Außerdem hat er eine Ausbildung zum Sterbebegleiter absolviert und arbeitet jetzt im ambulanten Hospizdienst Aufgefangen des evangelischen Kirchenkreises Ronnenberg vor allem mit trauernden Jugendlichen.

„Durch Ihre vorbildlichen Leistungen haben Sie sich weit über das übliche Maß hinaus für die Menschen in der Region engagiert. Dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken“, sagte Landrat Farr bei der Feierstunde im Schlösschen Bad Nenndorf. Wegen der Corona-Pandemie konnte daran nur ein kleinerer Kreis teilnehmen, doch Meurer freute sich, dass die Feier überhaupt möglich war.

Von Sven Sokoll