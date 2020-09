Wunstorf

Auf dem Fliegerhorst heben mit dem Airbus A400M die neusten Maschinen ab. Nach und nach wird auch die Infrastruktur auf dem Gelände modernisiert. Bis zum Jahr 2030 reichen bereits die Planungen. Seit Frühjahr 2020 ist die zweite Landebahn an der Reihe. Denn auf der maroden Piste durften die teuren Flugzeuge des Lufttransportgeschwaders 62 zuletzt nicht mehr landen.

Zu groß war die Sorge, dass Teile des Belags gegen den Rumpf schleudern könnten, berichtet Infraoffizier Thorsten Lorenz. Die Arbeiter verlegen zudem elektrische Leitungen, erneuern die Lichtanlagen im Norden und Süden des Geländes und stellen sie auf LED um. Im Herbst 2021 soll der Umbau fertig sien. Die Kosten belaufen sich auf rund 10,5 Millionen, erklärt Pressesprecher Martin Buschhorn hinzu.

Fliegerhorst wünscht sich Dialog mit Anwohnern

Ein hoher Kostenaufwand – allerdings misst die Start- und Landebahn immerhin 2100 mal 45 Meter. Auch die 3,5 Kilometer langen Rollwege werden erneuert. Die Bauarbeiten liegen in der Hand des Staatlichen Gebäudemanagements.

Damit die Anwohner nicht unnötig durch an- und abfahrende Baufahrzeuge belästigt werden, wird ein Wasseranschluss und ein Betonmischwerk auf dem Gelände eingerichtet. „Der Dialog mit den Anwohnern ist uns wichtig“, betont Buschhorn. Eine Anwohnerin hatte moniert, dass ein Licht an der Hauptstartbahn direkt in ihr Fenster leuchtet. Daraufhin seien die Lichter mit einem Blendschutz versehen worden.

Drei Jahre, von 2009 bis 2012, hat es gebraucht, um die erste Start- und Landebahn fit für den A400M zu machen. Sie wurde um 560 Meter auf insgesamt 2499 Meter verlängert. Damals betrugen die Kosten mehr als 50 Millionen Euro. Auf beiden Bahnen seien täglich 28 Anflüge zulässig, erläutert Lorenz.

Weil : „Das ist eine echte Exzellenz“

Die Chance, den Fliegerhorst zu besuchen, hat am Freitag der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) genutzt. „Ich wohne zwar schon immer in der Region Hannover, aber diese Gelegenheit hatte ich leider noch nicht“, sagte er. Er habe auch den Eindruck, dass die Luftwaffe noch mehr in die Öffentlichkeit drängen könnte mit ihrem Tun. „Das ist eine echte Exzellenz, die die 2400 Mitarbeiter hier leisten“, ist sein Eindruck.

Wunstorf einziger deutscher Standort des A400M

Weil zeigte sich bei seinem Besuch gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus ( SPD) und Sebastian Lechner ( CDU) vor allen fasziniert davon, welche komplexen technischen Fertigkeiten notwendig seien, damit die Maschinen fliegen könnten. Und er nutzte die Gelegenheit, noch einmal für Wunstorf als Standort für die zivile Wartung zu werben. „Das würde doch für das Unternehmen und die Bundeswehr viele Synergieeffekte bringen.“ Immerhin ist Wunstorf der bisher einzige deutsche Standort des A400M. Nachdem die Stadt mit Airbus bereits einen Bebauungsplan vorangetrieben hat, hat das Bundesverteidigungsministerium die Sache mit einer Ausschreibung noch einmal verzögert.

34 Maschinen sind angekommen

Gerade hat das Geschwader seine Flugzeuge Nummer 33 und 34 bekommen, so dass die Zielmarke von 40 nicht mehr weit entfernt ist. „Wir gehen langsam in den Normalbetrieb über“, sagte Geschwadersprecher Buschhorn. Regelmäßig fliegt das Geschwader weiterhin nach Afghanistan, Irak und Jordanien und setzt häufig die MedEvac-Ausrüstung ein, mit der während des Fluges Kranke versorgt werden können.

