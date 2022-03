Wunstorf - Keine Außenstelle in Bayern: Bundeswehr will zehn weitere A400M am Fliegerhorst stationieren

Die Bundeswehr will alle ihre Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M auf dem Fliegerhorst Wunstorf stationieren. Statt 40 Maschinen sollen dort bis Anfang 2026 50 Transall-Nachfolger unterkommen. Dafür muss der Flugplatz wohl ausgebaut werden.