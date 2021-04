Wunstorf

Der CDU-Bürgermeisterkandidat Martin Pavel will sich den Menschen in Wunstorf in Livestreams bei Facebook und Instagram präsentieren. Ab dem 20. Mai steht er jeden zweiten Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr für Gespräche bereit. Zu sehen sind die Streams auf dem Facebook-Account Martin Pavel und dem Instagram-Account @martin.pavel.wunstorf.

Pavel hofft, diese Angebot bald auch mit realen Treffen kombinieren zu können. Ansonsten ist der Kandidat auch unter Telefon (05031) 15907 und postalisch über das CDU-Büro an der Nordstraße 14 zu erreichen.

Von Sven Sokoll