Wunstorf

Eine Überraschung ist bei der Kür des CDU-Bürgermeisterkandidaten ausgeblieben – zumindest in der ersten Runde: Der Vorstand der Partei hat den Vorsitzenden Martin Pavel am Montagabend einstimmig nominiert. Nun steht noch ein Votum der Mitglieder an. In welcher Form das wegen der Corona-Pandemie möglich wird, damit hat sich Vorstand auch befasst. Seine Mitglieder haben zumindest in einer Videokonferenz diskutiert.

Nach dem Votum für ihn sagte Pavel, dass er bereit sei, die Aufgabe zu übernehmen. Pavel ist 35 Jahre alt und steht seit 2009 an der Spitze der Wunstorfer CDU. Seit zehn Jahren gehört er außerdem dem Rat an und hat somit in der aktiven Politik schon einige Erfahrung gesammelt. Als Ratsherr ist er Mitglied des wichtigen Verwaltungsausschusses, stellvertretender Vorsitzender des Sozialausschusses und lenkt im Verwaltungsrat auch die Geschicke der Stadtsparkasse mit. 2018 wurde er als Nachfolger von Monika Brüning zudem zu einem der drei stellvertretenden Bürgermeister gewählt.

Pavel arbeitet für Energieversorger

Pavel ist seit seiner Geburt Kernstadt-Wunstorfer und „ist in der Stadt und den Ortsteilen bestens vernetzt“, wie die CDU in ihrer Pressemitteilung hervorhebt. Der Betriebswirt arbeitet als Referent für einen Energieversorger in Wunstorf im Beschwerdemanagement für Angelegenheiten des Vorstands, auch schon seit zehn Jahren. Er ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Über die einstimmige Rückendeckung des Parteivorstands habe ich mich gefreut. Nun möchte ich auch unsere Mitglieder von meiner Person und meinen Inhalten überzeugen“, sagte Pavel. Die CDU-Führung hofft jetzt, dass im März auch eine Mitgliederversammlung möglich sein wird, bei der der Kandidat offiziell nominiert werden kann. Zumindest sind die Christdemokraten froh, dass der Vorstand zu einem Zeitpunkt einen Kandidaten nominiert hat, der noch dem Fahrplan aus der Zeit vor der Corona-Pandemie entspricht.

Rennen um Eberhardt-Nachfolge ist eröffnet

Das Rennen um das Bürgermeisteramt ist spannend, weil Rolf-Axel Eberhardt (CDU) Ende Oktober nach mehr als zwei Jahrzehnten in dem Amt in den Ruhestand geht. Möglicherweise können jetzt die Weichen wieder für einen längeren Zeitraum gestellt werden. Der 12. September ist der Wahlsonntag. Eberhardt will dabei allerdings ein Mandat in der Regionsversammlung erringen.

Bei der SPD hatten Ratsfraktion und Ortsvereinsvorstand im Januar den Großenheidorner Ratsherrn Martin Ehlerding nominiert. Allerdings wird für die Mitgliederversammlung eine Kampfabstimmung erwartet, weil der Erste Stadtrat Carsten Piellusch nur knapp unterlegen war. Wegen der Corona-Pandemie musste die Partei die Versammlung jedoch verschieben, sodass seitdem eine Hängepartie eingetreten ist.

Im März wollen die Grünen außerdem voraussichtlich bei einer Onlineabstimmung darüber befinden, wen sie für das Bürgermeisteramt aufstellen wollen. Auch die Listen für Räte und Ortsräte müssen die Wunstorfer Parteien bis zum Frühjahr unter den erschwerten Bedingungen noch aufstellen.

Von Sven Sokoll