Die Kolenfelder CDU hat kritisiert, dass seit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember zu selten Busse der Linie 760 in das Dorf fahren. Nach der Hauptverkehrszeit am Morgen fährt der Bus jetzt nur noch einmal pro Stunde nach Kolenfeld, während die Passagiere aus dem Dorf vorher von einem Halbstundentakt profitierten.

An den Wochenenden und Feiertagen hat sich das Angebot auch verschlechtert. Bisher fuhr dort jede Stunde ein Bus, jetzt aber nur noch alle zwei Stunden. „Die Änderung stellt aus Sicht der CDU Kolenfeld eine nicht mehr nachzuvollziehende Einschränkung dar, die eine sinnvolle Versorgung gerade an den Wochenenden nicht mehr gewährleistet“, schreibt der Ortsverbandsvorsitzende Nils Thöldtau in einer Pressemitteilung.

Falsches Signal gefährdet Klimaschutz

Das führe dazu, dass die Kolenfelder einen geringeren Anreiz haben, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. „Dies steht im krassen Gegensatz zu der im Klimaschutzpaket der Bundesregierung enthaltenen Absichtserklärung, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen und die Fahrgastzahlen zu erhöhen“, schreibt die CDU. Der ÖPNV sei ein wichtiges Hilfsmittel für eine sauberere Luft und den Klimaschutz. „Für die Kolenfelder Fahrgäste ist dieser Fahrplanwechsel aber das falsche Signal.“

Auch in anderen Ortsteilen ist der Fahrplan stellenweise ausgedünnt worden. Die Luther CDU hat eine Umfrage dazu gestaltet, wie die Bürger damit zurechtkommen. Sie sieht für ihren Ort unter anderem die Gefahr, dass Pendler häufiger das Auto nehmen, weil der Bahnhof schlechter mit Bussen zu erreichen ist. Die Umfrage auf der Homepage der CDU läuft noch bis zum 29. Februar.

Region sieht Mindeststandard gewahrt

Die Region hatte bereits 2017 ihre Buslinien untersucht, um die Effizienz zu verbessern. Im Ergebnis wurden Fahrten gestrichen, aber auch neue Angebote geschaffen, von denen sich die Planer eine gute Nachfrage versprachen. Für das Gebiet der Stadt Wunstorf ergab sich, die Linie 790 vom ZOB nach Poggenhagen abzuschaffen und den Bereich mit der Linie 785 als Anrufsammeltaxi zu bedienen. Neben dem veränderten Takt auf mehreren Linien sollten auch besonders frühe oder späte Fahrten entfallen. Die betroffenen Ortsräte haben zumeist protestiert und die Stadt daraufhin eine kritische Stellungnahme an die Region geschickt.

Doch im Dezember sind diese Änderungen nun zumindest überwiegend in Kraft getreten. Die Region hatte betont, dass sie auch mit den Änderungen den Mindeststandard einhält. Er sieht vor, dass zwischen Dörfern und Stadtzentren mindestens alle zwei Stunden Busse fahren sollen, zur Hauptverkehrszeit stündlich.

