Luthe

Wie viele Spielplätze gibt es in Luthe? Wie groß ist der Höhenunterschied in Metern zwischen der Tongrube und dem Luther See? Der Ortsrat hat wie viele stimmberechtigte Mitglieder? Fragen wie diese finden sich in einem Quiz, das sich Mitglieder des CDU-Ortsverbandes ausgedacht haben. Auf der Internetseite der Partei unter www.cdu-luthe.de können Interessierte ihr Wissen testen.

CDU bietet mit Quiz Alternative zu Veranstaltungen

Alle Veranstaltungen werden derzeit aus aktuellem Anlass abgesagt. „Besonders für eine Partei ist es ja wichtig, Kontakt zu den Menschen im Ort zu haben und zu halten. Nun sind wir in einer Situation, in der neben Telefongesprächen vor allem das Internet Möglichkeiten zum Kontakt bietet“, schreibt CDU-Vorsitzender Andreas Lange. Die CDU Luthe habe sich einfach mal die Zeit genommen und ein paar Fragen rund um Luthe zusammengestellt.

Manches können Teilnehmer über Recherche im Internet herausbekommen. Bei anderen Sachen hilft vielleicht ein Anruf bei Freunden, Verwandten oder Nachbarn. „Manches werden die Teilnehmer sicher auch raten“, so Lange. Wer noch Fragen für eine zweite Runde beisteuern möchte, kann an info@cdu-luthe.de schreiben.

CORONABOX Lesen Sie auch

Corona: Das sind aktuelle Hilfsangebote in Ihrer Stadt

Von Anke Lütjens