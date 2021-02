Luthe

Die Mitglieder des CDU-Ortsverbands Luthe haben sich Gedanken gemacht, wie ein Flohmarkt unter Einhaltung der Corona-Vorschriften organisiert werden kann. Die Nachfrage ist nach Angaben des Vorsitzenden Andreas Lange groß. Die Flohmärkte im Frühjahr und Herbst vorigen Jahres waren der Pandemie zum Opfer gefallen.

Nach dem Vorbild vieler kleinerer Ortschaften soll es nun kein geschlossenes Flohmarktgelände wie an der Dorfkirche geben, sondern einen Hof-, Garten- und Garagenflohmarkt. Dafür ist der Sonntag, 30. Mai, als Termin vorgesehen.

CDU erstellt Karte mit allen Ständen

Jeder, der mitmachen möchte, kann einen Stand in seinem Garten, seinem Hof oder in der Garage aufbauen. Dafür müssen sich die Teilnehmer auf www.cdu-luthe.de/flohmarkt anmelden. Die Adresse ist anzugeben. Es können auch Angaben zum Angebot gemacht werden. Die CDU erstellt dann eine Karte, die alle gemeldeten Stände enthält. „Die Karte wird online und offline veröffentlicht. So können Besucher einen Flohmarktbummel durch Luthe unternehmen“, teilt Lange mit.

Anbieter müssen kein Standgeld zahlen

Zusätzlich stellt die CDU eine Art Datenbank zur Verfügung, in der Interessenten mit wenigen Klicks die Stände heraussuchen können, die von ihnen begehrte Ware anbieten. So muss niemand Stände mit Küchengeräten ansteuern, wenn er Babysachen sucht. Wer sich als Anbieter nicht registriert, der erscheint auch nicht auf der Karte und in der Datenbank. Ein Standgeld wird nicht erhoben, die CDU ruft jedoch zu einer Spendenaktion auf.

Da auch die Christdemokraten nicht wissen, wie sich die Corona-Lage entwickelt, wollen sie eine Woche vor dem Flohmarkt konkretisierte Terminhinweise veröffentlichen. „Eine Absage ist dann immer noch im Bereich des Möglichen“, so Lange. Wer sich angemeldet hat, wird über die aktuelle Lage per E-Mail informiert. Ansonsten gibt es die Information auf der Internetseite der CDU.

Von Anke Lütjens