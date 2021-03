Luthe

Sie sind der Motor des Heimatvereins Luthe: Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement hat der CDU-Ortsverband Luthe Wilfried und Renate Segge am Sonnabend in einer Video-Konferenz mit dem Ortspreis ausgezeichnet. Laudator Heiner Heimberg bezeichnete die beiden als „Vorausgeher und Macher im Hintergrund, die sich für das Gemeinwohl einsetzen“.

Wilfried Segge, der seit 2006 Vorsitzender des Heimatvereins ist, freute sich besonders über die Würdigung des Ehrenamtes seitens der CDU. „Damit haben wir nicht gerechnet“, sagte er.

Heimatverein kümmert sich um Verschönerung des Ortes

Renate Segge ist als Schriftführerin auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Mit dem Heimatverein verfolgt der Vorstand mehrere Ziele: Dazu gehören die Verschönerung des alten Dorfkerns rund um die Dorfkirche und des neuen Dorfkerns zwischen Volksbank und Sparkasse sowie kulturelle Darbietungen. So zeugen zahlreiche Findlinge im Ort und in der Gemarkung von historischen Ereignissen in Luthe. Der Heimatverein kümmerte sich darum, dass die alte Kirchturmuhr, ein Wasserspiel sowie eine Bank vor der Volksbank stehen.

Der Findling erinnert an das 30-jährige Bestehen des Heimatvereins und an das sogenannte Reesen-Eck zwischen Luthe und Blumenau. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Auch Müllsammeln gehört zum Programm

Der Verein ließ außerdem Gedenktafeln anfertigen, die an historischen Gebäuden angebracht sind oder auf Ereignisse hinweisen. Aus alten Steinen eines abgerissenen Gehöfts errichten Mitglieder am Pfarrhaus eine Mauer nebst geschmiedetem Tor. Der Heimatvereins setzte sich auch für den Wiederaufbau des alten Spritzenhauses an der Hauptstraße ein. Auch der Landschaftsschutz liegt dem Vorstand am Herzen. Dazu gehören die Müllsammel-Aktion „Saubere Landschaft“ sowie das Anbringen von Schwalbenbrettern unter dem Dach der VHS-Geschäftsstelle am Kirchplatz.

Aber auch das bei den Luthern beliebte „Kino im Kuhstall“ sowie Konzerte auf dem Hof von Christian Stille, dem zweiten Vorsitzenden, gehören zum Programm des Heimatvereins. Das ist derzeit wegen Corona auf Eis gelegt. Normalerweise bietet der Heimatverein jeden Monat einen Programmpunkt wie Radtouren, Ausflüge, Theaterbesuch, Entenessen und Vorträge an.

Vorsitzender würdigt auch seinen Stellvertreter

„Das soziale Miteinander und die Geselligkeit fehlen uns und den vielen bereits älteren Mitgliedern sehr“, sagte Segge. Der 77-Jährige stammt aus Letter und hat nach dem Studium als Ingenieur bei der Conti gearbeitet. Seine 76 Jahre alte Frau kommt aus Schlesien und war als Drogistin tätig. Seit 1969 wohnt das Paar in Luthe. „Der Heimatverein unterstützt auch Anliegen der Politik und wird beteiligt wie beim Thema Dorferneuerung“, sagte Segge.

Von Anke Lütjens