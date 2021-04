Wunstorf

Ein Fingerzeig oder Klick auf die Tastatur reicht trotz Corona-Pandemie oftmals nicht aus. Am Sonnabendmorgen konnten die CDU-Mitglieder auf digitalem Wege zwar mitteilen, ob die Kandidatinnen und Kandidaten für die Regionsversammlung sowie die Delegierten ihre Zustimmung finden – das ersetzte jedoch nicht den anschließenden Gang zum Wahllokal.

Einbahnstraße führt zur Wahlkabine

Dieses hatte der Stadtverband in seiner Geschäftsstelle an der Nordstraße für die Zeit von 13 bis 17 Uhr eingerichtet. An der Wand hing das erforderliche Hygienekonzept. „Ich habe gestern noch alle Kugelschreiber desinfiziert“, erzählt der CDU-Vorsitzende Martin Pavel. Wählerinnen und Wähler konnten ihre Hände gleich am Eingang desinfizieren. Per Einbahnstraßenregelung ging es weiter –vorbei an der Liste mit den mehr als 200 Mitgliedern, die per Unterschrift ihre Stimmabgabe bestätigen mussten. 26 davon hatten am Morgen an der Online-Veranstaltung teilgenommen. Mit fünf leeren Zetteln in der Hand führte der vorgegebene Weg zur Wahlkabine. Da die Mitglieder erst am Morgen über die zu Wählenden abgestimmt hatten, gab es keine Vordrucke.

Lesen Sie auch: Eberhardt und Schweer wollen in die Regionsversammlung

Wunstorf darf Spitzenplatz bei Kandidatenkür besetzen

Die Christdemokraten waren erwartungsgemäß am Morgen den Vorschlägen des Vorstandes einstimmig gefolgt. Sie schicken in der genannten Reihenfolge Rolf-Axel Eberhardt, Christiane Schweer, Philipp Aschendorf, Ulrike Hansing und Manfred Wenzel ins Rennen um einen Platz in der Regionsversammlung. In Absprache mit dem Neustädter Stadtverband besetzt Wunstorf den ersten von zusammen zehn Plätzen. Grund ist, dass mit Sebastian Lechner bereits der Landtagsabgeordnete aus Neustadt kommt. Mit zwei Kandidatinnen und einem unter 25-jährigen Kandidaten (Philipp Aschendorf) erfülle die Wunstorfer Liste auch die Frauen- und Altersquote, führte Martin Pavel aus.

Zur Galerie Am Sonnabendmorgen trafen sich Mitglieder der CDU Wunstorf digital. Die Kandidaten der Regionsversammlung sowie Delegierte und Stellvertreter mussten sie aber in der Geschäftsstelle wählen.

Süßer Dank für Stimmabgabe

Die Abstimmung über die Delegierten und ihre Stellvertreter für die Wahl der Regionsversammlung und eines Nachfolgers von Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) brachte mit roten, grünen, blauen und pinkfarbenen Stimmzetteln Farbe ins Spiel. Wenn alle fünf Stimmzettel in der Urne landeten, war die Wahl fast geschafft. „Muss ich die noch knicken?“, fragte Dagmar von Hörsten, Ortsbürgermeisterin aus Blumenau. Dies war nicht erforderlich. Noch einmal Hände desinfizieren, ein Stück Schokolade für den Heimweg mitnehmen, und dann war es auch schon geschafft.

Fieberthermometer und Schnelltests für die nächsten Wahlen

Die Wahl dauere jetzt natürlich länger als bei einer Präsenzveranstaltung, sagten Christiane Schweer und Martin Pavel. Das Wahlergebnis soll am Sonntag bekanntgegeben werden. Schneller dürfte es hingegen bei der Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Ortsräte und den Stadtrat gehen. Die ist, weil es dabei auch zu einer Kampfabstimmung kommen könnte, als Präsenzveranstaltung geplant. Mit Fieberthermometern und Schnelltests ist die Partei dafür bereits gewappnet. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest, sagte Pavel.

Von Rita Nandy