Im März 2002 hat Christa Hafermann ihre Stelle als Pastorin in Kolenfeld angetreten. In den 20 Jahren waren nicht nur der neue Gemeindeverband Südland, sondern auch ihre Mitarbeit an der Spitze des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf größere Veränderungen. Das Kerngeschäft ist ihr aber nach wie vor wichtig.