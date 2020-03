Wunstorf

Tschüss, Oberst Ludger Bette: Abseits der Öffentlichkeit und seines Geschwaders hat sich der langjährige Kommandeur des Lufttransportgeschwaders (LTG) 62 aus Wunstorf verabschiedet. Seit Dienstag heißt der neue Kommodore an der Spitze des Geschwaders Christian John. Wegen der Corona-Infektionsgefahr musste der Stabwechsel ohne gebührenden Appell vollzogen werden, ganz schlicht im Kommodorebüro mit Generalmajor Jan Kuebart, Befehlshaber der Fliegenden Verbände im Luftwaffentruppenkommando Köln-Wahn.

Wieder zurück in Wunstorf: Oberst Christian John. Quelle: Bundeswehr

John führt wie sein Vorgänger den Dienstgrad eines Oberst. Und er ist am Standort Wunstorf kein Unbekannter. John war in den vergangenen drei Jahren – wie auch sein Vorgänger – im Hauptquartier des European Air Transport Command (EATC) in Eindhoven tätig. Von 2012 bis 2017 fungierte er als stellvertretender Kommodore des LTG 62. Seine Anfänge in Wunstorf liegen aber viel weiter zurück: Ab dem Jahr 2000 ließ er sich von den AWACS-Aufklärungsflugzeugen auf die Transall umschulen, wurde verantwortlicher Leiter für Fliegertheorie und Fluglehrer beim LTG 62. Von 2003 bis 2005 stand er als Staffelkapitän in den Diensten der Transportflieger in Wunstorf. Den Einstieg in die Bundeswehr fand John 1985 über die Marine in Flensburg. In die Fliegerlehre ging der heute 53-Jährige erst fünf Jahre später.

Zusammenarbeit mit Nato-Verbänden

John bringt offensichtlich die Erfahrung mit, die die Führung des Geschwaders im Verbund mit Nato-Einheiten braucht. Die immer intensivere Zusammenarbeit mit Nato-Verbänden war eine der Hauptaufgaben von Oberst Ludger Bette, neben dem Management eines Fliegerhorstes als Großbaustelle. Bette ist jetzt im Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam als Referatsleiter für Krisenfürsorge, Evakuierungsoperationen und Grundlagenarbeit zuständig. Für den passionierten Flieger ist der Abschied aus Wunstorf auch das Ende der fliegerischen Laufbahn. Bette führte den Fliegerhorst und das Geschwader seit November 2014.

