Mesmerode

Mesmerode hat in vergangenen Jahren ein Gaststättensterben erlebt. Nachdem als Letzter der Sonnenwinkel im Jahr 2014 geschlossen hat, hat Friedrich Stolte es sich bald darauf als sein Ziel gesetzt, diesen Verlust für das Dorf zu dokumentieren. Als Vorsitzender des Vereins Dorfgemeinschaft Mesmerode hat er mit weiteren Mitstreitern zwei Jahre lang Material über insgesamt fünf Anlaufpunkte im Ort gesammelt. Nach längeren Bemühungen hat er im November nun die „ Gaststättenchronik Mesmerode“ aus der Druckerei bekommen.

Die Gaststätte Sonnenwinkel wurde im Jahr 2014 geschlossen. Quelle: Gaststättenchronik Friedrich Stolte

Bergmannssteak im Sonnenwinkel

Der 1967 eröffnete Sonnenwinkel war die jüngste der Mesmeroder Gastwirtschaften. Anni und Helmut Huxohl richteten mit zwölf Metern die damals längste Theke Wunstorfs ein. Das Bergmannssteak aus Schnitzel und Banane war die Besonderheit auf der Speisekarte. Zeitweise hatten hier unter anderem die Reservistenkameradschaft, die Schützengesellschaft und der Gesangverein ihre Treffpunkte. Die letzte Veranstaltung, sieben Jahre nach dem Tod der Gründer war aber ein „Mensch ärger dich nicht“-Nachmittag der Siedler. Der Hotelbetrieb wurde aber noch aufrecht erhalten.

Blickt man weiter zurück, so sind für das 19. Jahrhundert nur drei Schankwirtschaften mit unterschiedlich langen Betriebszeiten in Mesmerode dokumentiert. Um die Jahrhundertwende sorgte aber auch der Bau des Kaliwerks dafür, dass die Infrastruktur im Dorf wuchs.

Conrad Freise hat ab etwa 1899 das alte Glückauf betrieben. Quelle: Gaststättenchronik Friedrich Stolte

Männerturnverein wird im alten Glückauf gegründet

Dazu gehörte das Glückauf in einem Bauernhaus der Familie Freise, das ab etwa 1899 betrieben wurde. In den Räumen ist unter anderem der Männerturnverein gegründet worden, aus dem der heutige TSV hervorging. Auch der Bergmannsverein traf sich bei Freises.

Diese Aufnahme aus de Zeit um 1935 zeigt das Glückauf von Heinrich Freise. Quelle: Gaststättenchronik Friedrich Stolte

1931 errichtete die Familie einen Neubau unter dem gleichen Namen auf der anderen Straßenseite und ließ das alte Bauernhaus 1967 abreißen. Noch Anfang der fünfziger Jahre wurde Lindener Bier mit Pferdegespannen angeliefert und das Bier mit Stangeneis aus dem Steinhuder Meer oder aus dem Kühlhaus kalt gehalten. Der Neubau blieb bis 2001 als Gastwirtschaft im Betrieb und befand sich seit 1968 neben der damals eröffneten Mehrzweckhalle, für die der alte Saal abgerissen wurde. Vor allem der Sportverein nutzte die Gaststätte lange intensiv.

Etwa im Jahr 1960 trifft sich die Freise-Sippe im Glückauf von Heinrich Freise. Quelle: Gaststättenchronik Friedrich Stolte

Im Deutschen Haus wurde gekegelt

Das Deutsche Haus der Familie Ohlendorf, Auhagener Straße 3, war etwa von 1872 bis 1941 in Betrieb. Wann das dreigeschössige Ziegelgebäude gebaut worden ist, lässt sich nicht genau nachweisen.

Diese Postkarte von 1909 zeigt das Deutsche Haus von Fritz Ohlendorf. Quelle: Gaststättenchronik Friedrich Stolte

Bei Ohlendorfs mit ihrem großen Saal gründete sich 1935 auch die Freiwillige Feuerwehr, und der Gesangverein Victoria traf sich dort, zeitweise auch der Krieger- und später der Bergmannsverein. Bei der Kegelbahn im Saal mussten Kinder oder Jugendliche noch die umgeworfenen Kegel wieder aufstellen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in dem großen Gebäude zahlreiche Flüchtlingsfamilien einquartiert. Zum Ende des 20. Jahrhunderts wuchs der dortige Flaschenbierhandel noch einmal so, dass auch die Gaststube in dem Haus wieder belebt war. In einem ehemaligen Klubzimmer entstand ein Konfektionsladen. Seit 2001 wird das Haus überwiegend nur noch bewohnt, mit einer KfZ-Werkstatt in einer Garage.

Gastwirt August Hansen und der Eingang des Gasthauses zum deutschen Hause im Jahr 1920. Quelle: Gaststättenchronik Friedrich Stolte

Ehemaliger Pächter macht sich selbstständig

Rund 80 Jahre lang hielt sich in Mesmerode eine weiterer Treffpunkt mit ähnlichem Namen, nämlich das Gasthaus zum deutschen Hause, das der ehemalige Pächter bei Ohlendorfs, August Hansen, 1909 an der heutigen Adresse Bokeloher Straße 26 eröffnete. Besonders war, dass das große Haus sogar unterkellert war. In der langen Zeit zählten auch viele Vereine zu Stammgästen, unter anderem die Feuerwehr und die Reservistenkameradschaft. Die Schützengesellschaft gründete sich 1952 in der Gaststätte neu. Zuvor waren neben Flüchtlingen auch die Schule zeitweise einquartiert worden. Heute befinden sich Wohnungen in dem Gebäude.

Die frühere Gaststätte Hansen/Sievers/Freise beherbergt heute Wohnungen. Quelle: Gaststättenchronik Friedrich Stolte

Gaststätten sterben auch woanders

Mit dem Gaststättensterben ist Mesmerode nicht allein. Schon die Nachbarorte im Butteramt, Bokeloh und Idensen, haben ähnliche Entwicklungen durchgemacht. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Gaststätten halbiert.

Früher waren sie die entscheidenden Kommunikationspunkte und eine der wenigen Einrichtungen mit Telefon. Auch Fußball schauten die Gäste gemeinsam, als Fernsehgeräte noch nicht in jedem Haushalt waren. Der Gemeinde- oder später der Ortsrat haben sich in wechselnden Gaststätten getroffen, so lange die Möglichkeit bestand, außerdem dienten sie als Wahllokale.

Heute können Getränke leichter gekauft werden, und viele Familienfeiern haben sich nach Stoltes Beobachtungen nach Hause verlagert. Die Vereine betreiben teilweise ihre eigenen Heime, die die Gaststätten ein Stück weit abgelöst haben.

Weitere Projekte sind in Arbeit

Stolte kündigte an: „In der Dorfgemeinschaft wollen wir demnächst auch etwas über unsere frühere Schule schreiben.“ Ihr früheres Gebäude an der Straße Auf der Wort wird heute bewohnt. Als Vorsitzender der Schützengesellschaft arbeitet der Mesmeroder außerdem an einer Chronik zum 150-jährigen Bestehen, das dieser Verein vom 24. bis 26. April nächsten Jahres feiern wird.

Die Gaststättenchronik verkauft Stolte, Telefon (05031) 8949, für 18 Euro, für Mitglieder der Dorfgemeinschaft 15 Euro.

Von Sven Sokoll