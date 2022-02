Bokeloh

Verdiente Feuerwehrleute, gewonnene Wettbewerbe und besondere Einsätze: 130 Jahre Feuerwehrlöschwesen in Bokeloh hat Uwe Bauch in seiner Chronik „Bewahrt das Feuer und das Licht …“ zusammengefasst. Am Sonnabend überreichte er das 212 Seiten starke Buch dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Jürgen Scholz.

Erste Jugendfeuerwehr in Wunstorf mit Jungen und Mädchen

Die beiden zählten zu den Gründungsmitgliedern der Jugendfeuerwehr Butteramt 1984, später Bokeloh. Der Dritte im Bunde war der jetzige Ortsbrandmeister Marcus Thiele. Die Truppe zeigte sich damals recht fortschrittlich. In Wunstorf einmalig, durften auch Mädchen mitmachen. Und wenn die Jugendfeuerwehr ihren 100. Geburtstag feiert, habe er mit 112 das passende Alter erreicht, scherzt der 49-Jährige und spielt auf die Notrufnummer der Feuerwehr an.

Uwe Bauch (links) zeigt ein Bild von der Jugendfeuerwehr. Mit dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Jürgen Scholz gehört er zu den Gründungsmitgliedern. Quelle: Rita Nandy

Feuerwehr Bokeloh gründete sich 1925

Sein Buch beginnt 1879 und endet 2009. Die Freiwillige Feuerwehr Bokeloh wurde 1925 gegründet. Ausschlaggebend für seine Buchidee war eine Ausstellung zur 75-Jahr-Feier. Bis zur Realisierung hat es mehr als 22 Jahre gedauert. Dabei kam ihm zuletzt auch die Corona-Pandemie zugute, die ihm mehr Freizeit ließ. Das Gerätehaus feiert im März 2022 sein 70-jähriges Bestehen. Ein guter Anlass, um sein Buch zu überreichen.

Stadtarchivar hilft bei Recherche

Unterstützt hat ihn bei der Recherche unter anderem Stadtarchivar Klaus Fesche. Zahlreiche Beiträge entnahm er auch aus dieser Zeitung. Bauch rief aber auch im Feuerwehrmuseum in Fulda an und bat die Volkssternwarte in Aachen um Hilfe. Nur so gelang es dem ehemaligen Jugendfeuerwehrwart, einen Brand vom 25. September 1881 zu rekonstruieren. Die Nacht war mondlos. Die Bokeloher bildeten eine rund 100 Meter Eimerkette in Höhe des jetzigen Auewegs bis zur Beeke. Das Problem: Die gefüllten Eimer mussten nicht nur zum Brandherd weitergereicht werden, die leeren auch wieder zurück. Entsprechend viele Leute wurden benötigt. Fließend Wasser, Strom und Telefon gab es nicht. Die Feuerwehr verfügte nur über zwei Laternen. Die Bewohner mussten also für entsprechende Beleuchtung sorgen.

Feuerreiter hatten Vorrang

In seinem Buch erzählt der gebürtige Bokeloher auch von Feuerreitern. Gut zu erkennen waren sie an ihrer roten Mütze. „Sie hatten Vorrang“, sagt Bauch. Sie wurden losgeschickt, um zusätzliche Helfer und Material zu besorgen. Anders als heute gab es noch das Problem, dass die Schlauchanschlüsse in den Städten oftmals verschieden waren. Die Schläuche waren zudem aus Hanf, ein Material, das in Verbindung mit Wasser steif wurde, und sich nur im trockenen Zustand zusammenrollen ließ.

Alle Amtszeiten der Brandmeister aufgeführt

Im Mittelpunkt des Buchs stehen aber vor allem die Aktivposten der Feuerwehr. Die verstorbenen Feuerwehrleute sollen nicht in Vergessenheit geraten. Die Amtszeiten der Brandmeister sind genannt. „In den 60er-Jahren wurden viele Wettbewerbe gewonnen“, sagt der ehemalige Feuerwehrmann. Den bedeutendsten Erfolg errangen die Bokeloher 1987 mit dem 5. Platz bei einem internationalen Wettbewerb. Die Ausstattung veränderte sich. 1943 wurde die erste Tragkraftspritze angeschafft. Das erste Fahrzeug war ein Opel Blitz. Und 2009 wurde die Kinderfeuerwehr gegründet.

In diesem Jahr endet auch das Werk. Bauch zog berufsbedingt weg und lebt nun im Rheinland. Sein Buch kann per Mail an dd2ea@t-online.de bestellt werden. Es kostet 15 Euro.

Von Rita Nandy