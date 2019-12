Bad Nenndorf

„It’s magic“ lautet das Motto für das 16. Internationale Weihnachtsvarieté von Aquesto Events. In der Wandelhalle Bad Nenndorf treten von Donnerstag bis Sonntag, 19. bis 22. Dezember, internationale Künstler auf. Magisch steht auch für den Moderator, denn es ist kein geringerer als der aus Luthe gebürtige TV-Magier Cody Stone. Begleitet wird er von Künstlern, Artisten und Spaßmachern.

Magier Cody Stone moderiert das Internationale Weihnachtsvarieté. Quelle: privat

Artistin turnt an der Stange

Andalousi verbindet auf einem Lounge-Sessel elegante Handstände mit einer ausdrucksstarken Inszenierung. Pole-Artistin Anna Herkt hat 2018 die Leipziger Newcomershow gewonnen und hat an der internationalen Artistenschule in Brüssel studiert. Seit dem Abschluss ist sie weltweit unterwegs. Die Verbindung von Breakdance, Handstand und Partnerakrobatik macht die Show der Battle Beasts nach Angaben der Veranstalter zu einer einzigartigen Varietédarbietung.

Weltrekordhalter tritt auf

Markus Furtner alias Senor Furtnero gilt als Deutschlands bester Devilstick-Jongleur. Zu schneller mexikanischer Musik schlüpft er in die Rolle des temperamentvollen Südländers und zeigt scheinbar mühelos spektakuläre Tricks. Ein Mann, ein Mikrofon, sonst nichts. Allein mit seiner Stimme zaubert Pete The Beat mal eben ein ganzes Ein-Mann-Orchester und komplette Hörspielwelten in den Raum. Er ist Guinnessbuch-Weltrekordhalter im Dauer-Beatboxen und hat den NDR Comedy-Contest gewonnen.

Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag, Freitag und Sonnabend um 20 Uhr, am Freitag und Sonnabend um 15.30 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 und 19 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, ein Zwei- oder Drei-Gänge-Menü sowie einen Brunch zu buchen. Tickets gibt es online auf www.weihnachtsvariete.com sowie unter Telefon (02 31) 9 17 22 90.

Von Anke Lütjens