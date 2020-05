Luthe

Der Pavillon an der Grundschule Luthe hat nach 54 Jahren für den Unterricht ausgedient. Drittklässler und Kinder der Notbetreuung sind in die neue Containeranlage auf dem Gelände der ehemaligen Wertstoffinsel eingezogen. Nach den Pfingstferien sollen noch Zweitklässler folgen.

Lehrerschaft hat Notlösung mitgetragen

„Sie haben die Verantwortung für die Schüler und das Kollegium ernst genommen“, bedankte sich Schulleiterin Heike Pätzold bei Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt und Ortsbürgermeister Rolf Hoch. Ihr Dank ging aber auch an die Lehrerschaft, die eine fünfmonatige Notlösung mitgetragen habe. „Sie hat gut mitgemacht“, lobte Pätzold das Kollegium. Anfang des Jahres waren die Klassen aus dem stinkenden Pavillon ins Bestandsgebäude umgezogen. Die Schüler wurden unter anderem im Lehrerzimmer und im Werkraum unterrichtet.

Der Pavillon verfügt über WLAN. Quelle: Rita Nandy

Container verfügen über WLAN

Und noch etwas Gutes hat der Umzug. Die neuen Klassenräume verfügten, anders als der Pavillon, über WLAN. Dies sei gerade während der Corona-Pandemie hilfreich, sagt Pätzold. Dort sollen in einem rotierenden Verfahren möglichst immer die ältesten Jahrgänge unterrichtet werden. Dabei müssten aber auch Aspekte der Inklusion berücksichtigt werden.

Die städtische Mitarbeiterin vom Gebäudemanagement, Marie Grobe, zeigt Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (links) und Ortsbürgermeister Rolf Hoch die neuen Klassenzimmer. Quelle: Rita Nandy

Neue Klassenräume kosten 40.000 Euro

Auch Ortsbürgermeister Rolf Roch sprach ein Lob aus: „Ohne dich, Axel, wäre das Projekt nicht so schnell realisiert worden“, dankte er dem Bürgermeister. Hoch staunte über das Ausmaß der Anlage. Sie ist etwa 25 Meter mal 12 Meter groß. Die vier Klassenräume verfügen über je 63 bis 70 Quadratmeter. In diesen haben zuletzt Schüler der Evangelischen IGS und zuvor der Grundschule Klein Heidorn gelernt. Eine ortsansässige Firma hat sie für knapp 20.000 Euro auf das Gelände an der Kleinen Heide umgesetzt. Weitere rund 20.000 Euro kosteten unter anderem ein neuer Zaun, eine neue Schließanlage sowie der Anschluss der Containeranlage. Auch musste eine neue Feuerwehrzufahrt geschaffen werden.

Bürgermeister dankt Schulleiterin für ihre Geduld

„Das ist gut angelegtes Geld“, findet Eberhardt. Der Bürgermeister hofft, dass nun wieder ein wenig Ruhe in die Schule einkehre. Eltern hatten sich seit längerem über die Geruchsbelästigung im Pavillonanbau beschwert. Auch der Ortsrat setzte sich für eine Lösung ein. Eberhardt bedankte sich auch bei der Schulleiterin für ihre Geduld. Sie wies darauf hin, dass der Anbau aus dem Jahr 1966 eigentlich als Provisorium gedacht gewesen war. Nun bleibt abzuwarten, wie lange die Containeranlage bestehen bleibt. Bei einer Umwandlung in eine Ganztagsschule könnte der Pavillon abgerissen werden. Über die Zukunft der Schule werde demnächst diskutiert. Die Entscheidung über einen Ganztagsbetrieb treffe aber der Schulvorstand, betont Pätzold.

Ein Klassenraum in der Containeranlage. Quelle: Rita Nandy

Mobilar wurde nicht ausgetauscht

Die Freude über die neuen Klassenräume trübt einzig die Tatsache, dass anders als von der Verwaltung versprochen, die alten Stühle und Tische aus dem Pavillon mit umgezogen seien, sagte Elternratsmitglied Nina Köhler-Zielinski. Die Stadt hatte das Mobiliar aber zumindest gründlich gereinigt.

Von Rita Nandy