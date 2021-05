Steinhude

Die Steinhuder Unternehmen sollen auch in diesem Jahr von der Fremdenverkehrsabgebe befreit werden. Das hat Ratsfrau Christiane Schweer im Ortsrat Steinhude beantragt. Die Verwaltung soll für die nächste Sitzung am 23. Juni eine entsprechenden Beschluss vorbereiten.

„Im Herbst 2020 haben wir aufgrund der erheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Tourismusbranche in Steinhude in den zuständigen Gremien beschlossen, keinen Tourismusbeitrag für 2020 zu erheben“, erinnert Schweer. Da sich die Lage auch in diesem Jahr noch nicht verbessert hat, schlägt sie vor, auch für 2021 so zu verfahren. Mit der Abgabe beteiligt die Stadt die Betriebe an den Kosten, die sie für die öffentliche Infrastruktur trägt, gemindert um die Einnahmen wie zum Beispiel aus Parkgebühren.

Von Sven Sokoll