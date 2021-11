Wunstorf

Die Impfteams der Region Hannover sind in den nächsten Tagen auch in Wunstorf unterwegs, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Zunächst wird das Gesundheitsamt am Mittwoch, 10. November, zwischen 9 und 17 Uhr in den Räumen der Wunstorfer Tafel, Neustädter Straße 2, präsent sein, um spontanen Menschen Corona-Impfungen anzubieten.

Dann wird das Impfteam sich an einem weiteren Termin gezielt um Wohnungslose kümmern. Für sie ist ein Angebot am Freitag, 12. November, zwischen 9 und 14 Uhr in der Abtei gedacht. Außerdem sind die Teams in der Woche in Senioren- und Pflegeheimen, Flüchtlingsunterkünften und Tagespflegediensten in der ganzen Region unterwegs.

Von Sven Sokoll