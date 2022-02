Wunstorf

Kleine bemalte Steine, die an Wegen, auf Mauern oder in Toreinfahrten von unbekannten kleinen und großen Künstlern während der Corona-Pandemie ausgelegt wurden, eroberten die Herzen der Passanten. Was bewegt aber die Wunstorfer Künstler, die die Menschen in Wunstorf und darüber hinaus immer wieder mit ihrer Kunst erfreuen? Werden sie durch Corona motiviert oder blockiert? Wir haben vier Wunstorfer Kunstschaffende in unterschiedlichem Alter in ihren Ateliers besucht und mit ihnen nach Antworten gesucht.

Ein Zuhause ist für Kolter wichtig

„Wehe dem, der jetzt kein Haus hat“, sagt Sieglind-Ursula Kolter und meint ein Zuhause das beschützt und Heimat gibt. Es ist ein Titel eines ihrer Bilder. Einladend hält sie es ins Licht und verweist auf die leuchtenden Rottöne eines auf den ersten Blick grafisch wirkenden Hauses. „Eine meiner tiefen Empfindungen in dieser Zeit, in der sich zurzeit vielleicht viele Menschen mit ihren Erlebnissen und Erfahrungen der Pandemie wiederfinden können“, geht Kolter näher auf das Bild ein. „Öffentlich zeigen und mich mit ihm zur Diskussion stellen konnte ich bisher leider noch nicht.“

Kunst in der Zeit der Pandemie ist für Sieglind-Ursula Kolter besonders eine Zeit des Betrachtens. Quelle: Winfried Gburek

Corona habe deutlich Auswirkungen auf ihre Kunst, bekundet die Künstlerin die nach ihrem Kunststil gefragt immer feststellt, dass sie spontan und durch Inspiration zu ihren Arbeiten findet. Eines stünde für sie fest: Die Pandemie habe sie stärker zur grafischen Kunst geführt. „Somit zum eher Sachlichen, Abgekühlten. Das Emotionale ist eher zurückgeblieben.“ Auch das, so meint sie, passe zur Lebenssituation vieler während der Pandemie.

„Das Grafische ist etwas, wo die Seele zur Klarheit hin ausgerichtet ist.“ Allerdings habe sie während der Coronazeit nur wenige Bilder geschaffen. Kein Manko, wie sie sagt, blättert durch eigene Bilderfolgen aus der Zeit vor der Pandemie, die Leichtigkeit oder Schwere wiederspiegeln. „Für mich gibt es immer wieder eine Zeit des Malens und eine Zeit des Betrachtens. Die Coronazeit ist eine Zeit der Betrachtung, bei der ich in meinen eigenen Bildern Neues und besondere Tiefe entdecke.“

Mülders: Die Betrachter brauchen derzeit Farbe

Der Liebe wegen ist Jenny Mülders vor zwei Jahren nach Steinhude gezogen. Sie arbeitet als Hobbykünstlerin. Sie kann während der Pandemie nicht in ihrem Hauptberuf arbeiten. „Ich nutze die Zeit für die Kunst“, sagte sie. Sie hat keinen bestimmten Kunststil, aber legt Wert auf farbenprächtige Bilder, die sie während Corona mit dem Titel „Bunter Start“ in einer Ausstellung in der Steinhuder Kunstscheune „den Menschen bereits zum Entdecken“ anboten hat, wie sie sagt. Ob ihre Bilder den Menschen etwas zur Bewältigung der Coronazeit mitgeben, kann sie nicht mit Sicherheit sagen.

Bunt müssen die Bilder bei Jenny Mülders sein. Besonders aber nicht nur während der Pandemie. Quelle: Winfried Gburek

„Vielleicht nicht jedem. Sollten Bilder etwas von ihrer Situation ausdrücken, werden sie sich unbewusst darin wiederfinden.“ Sie habe während der Ausstellung den Eindruck gewonnen, dass die Besucher spontan auf die bunten Bilder ansprangen. „Sie brauchen offenbar in dieser Zeit eher etwas Farbiges, dass ihnen Hoffnung gibt.“ Die Pandemie habe sie selbst nicht so sehr belastet. „Die Kunst steht bei mir im Vordergrund. Der Materialbedarf wurde auch nicht eingeschränkt.“ Die Malerei bringe immer viel zum Ausdruck. Auch von ihr selbst gebe sie dabei viel preis. Das bewiesen die Rückmeldungen der Besucher: „Ich sehe an vielen Bildern, wie es ihnen ging!“ Alles komme immer von innen heraus.

Hodemacher ist kreativ geblieben

Erst 2019 hat Gerrit Hodemacher ohne Atelier mit der Kunst begonnen – „und ein Jahr später kam Corona“. Die kurze Schaffenszeit vor der Pandemie sei durchweg erfolgreich gewesen. Seine Bilder wurden in Monaco, Genua, Paris und New York ausgestellt. Jetzt sei alles unterbrochen. Corona habe bisher keinen direkten Einfluss auf seine Kreativität gehabt.

„Auch wenn Werke entstanden sind, die sich thematisch Corona zuordnen lassen“. Zum Beispiel das Bild „Colourbombs“, nach einer Idee seiner Tochter. Eine Art Beschuss des Virus mit Bomben. Es entstand, als sie coronabedingt nicht mehr in die Schule gehen durfte. „Hier bringt sie ihre Verzweiflung und Not zum Ausdruck.“ Ein Bild von ihm spreche doppelsinnig durch die Farbgebung. „Dass sich die Natur die Welt wieder zurückholt und dass Corona jeden auf sich selbst verweist, damit man wieder zu sich kommt.“

Mit seiner persönlichen Lebensgeschichte in Verbindung mit seiner Kunst hat Gerrit Hodemacher Menschen aus einem „Loch“ holen können. Quelle: Winfried Gburek

Viele hätten Zeit und würden auch ihn besonders auf Instagram beobachten. Er habe extrem viele Zuschriften nach der Veröffentlichung seiner Story bekommen, die beschreibt, wie er begonnen habe zu malen. „Viele hat das animiert selbst zu malen.“ Er habe Menschen mit seiner Story und seinen Bildern – im Stil eines abstrakten Expressionismus – in denen sie sich wiederfanden, „aus dem Loch“ geholt, wie sie ihm schrieben. Solche Nachrichten hätten zu Gänsehaut bei ihm geführt.

Krämer probiert mehr Neues aus

Dass Corona Einflüsse auf ihre Arbeit ausübt, das wisse sie nicht genau. Was die Diplom-Künstlerin und Meisterschülerin Ursula Krämer feststellt ist, dass sie für ihre künstlerische Arbeit in dieser Zeit mehr Ruhe gefunden hat, um auch ganz bei sich selbst zu sein. Erfahrungen, die sie mit der Künstlerin Kolter somit teilt. „Ich habe mehr Zeit, etwas ganz Neues auszuprobieren. Und nichts muss hierbei gleich ein volles Ergebnis sein“, beschreibt die professionelle Künstlerin in ihrem Atelier an der Lange Straße in Wunstorf. „Von außen bricht gerade im Kunstbereich vieles weg“, bedauert Krämer.

Mit einem neuen Blickwinkel hat Ursula Krämer die Collagenkunst neu für sich entdeckt. Quelle: Winfried Gburek

Auch der Input von außen finde nicht wie gewohnt statt. Die Netzwerke und der künstlerische Austausch fehlen ihr sehr. Besonders vermisse sie die Ausstellungen, „die für beide Seiten, die Künstlerin und den Betrachter etwas bewirken und motivieren“. Sie habe aber auch neue Blickwinkel für sich entdeckt. Sie interessiere besonders der Augenblick und „ich bin davon fasziniert, im Unspektakulären etwas Besonders, ein Abenteuer zu finden. Das möchte sie in ihrer Kunst derzeit wiedergeben, „in einer Welt, die eigentlich in einer Fülle mit Dingen zugestellt ist, die belasten kann.“

