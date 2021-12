Wunstorf

Stadt und Polizei sind bisher zufrieden, wie sich die Bürger an die neuen Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie halten. „Bisher waren alle sehr kooperativ, da kann man die Wunstorfer nur loben“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch. In der Morgenrunde mit der Polizei am Montag sei beschlossen worden, besonders im Einzelhandel, in Restaurants und bei privaten Feiern zu kontrollieren.

Lesen Sie auch Werbegemeinschaft Wunstorf beginnt mit Bändchenlösung für 2G-Kontrollen

Für den Jahreswechsel muss die Stadt der Region Hannover wieder sonst beliebte Treffpunkte nennen, an denen das Böllern verboten werden soll. Eine solche Verordnung hatte es auch im vergangenen Jahr gegeben. „Die Region prüft allerdings noch, ob sie vielleicht über die Vorgaben des Landes hinaus gehen will“, sagte Piellusch. Eine Entscheidung dazu steht noch aus.

Von Sven Sokoll