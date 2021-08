Luthe

Das Corona-Testcenter auf dem Schützenplatz in Luthe ist seit einigen Tagen geschlossen. Ein Zettel an dem Container verweist auf technische Probleme sowie die Teststation auf dem Festplatz In den Ellern in Wunstorf. HAZ/NP-Leser Dieter Kanne aus Wunstorf stand am Wochenende vor verschlossener Tür. Auch am Montagnachmittag kam ein Luther Bürger, der sich testen lassen wollte und unverrichteter Dinge wieder gehen musste. „Wir haben derzeit in Luthe Probleme mit dem Internet. Wir arbeiten daran und wollen die Teststation auch wieder öffnen“, sagte Betreiberin Anja Meissner auf Anfrage.

Smartphone meldet Testergebnis

Kanne fährt fast täglich zum Krankenbesuch nach Hannover und benötigt dazu einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test. „Diesen habe ich zunächst in Luthe machen lassen. Das war sehr praktisch. Bei meiner Ankunft in Hannover hatte ich das Testergebnis auf meinen Smartphone und kam problemlos ins Krankenhaus“, schreibt er in einer E-Mail an die Redaktion. Aber am vergangenen Wochenende sei das anders gewesen.

Nach der Anmeldung über die Seite der Stadt Wunstorf kam auch die Terminbestätigung. Als Kanne aber in Luthe ankam, war das Testcenter geschlossen – wegen technischer Probleme, wie es hieß. Es wurde auf das Testcenter In den Ellern verwiesen. „Das bedeutete für mich eine Fahrt vom Osten Wunstorfs bis zum Westen der Kernstadt und dann wieder zurück nach Hannover“.

Buchung von Terminen ist vergeblich

Er habe dann mehrmals die in der Buchungsbestätigung angegeben Telefonnummer (0 50 31) 5 19 47 82 angerufen, dort aber niemanden erreicht. „Am Sonntag dann das gleiche Spiel.“ Auch für Montag hatte der Wunstorfer für 10 Uhr einen Termin gebucht – erneut vergeblich. „Es kann sicherlich vorkommen, dass ein Testcenter nicht besetzt werden kann, aber dann sollten keine Bestätigungen versendet, sondern die Buchung nicht angenommen werden“, schreibt Kanne. Da leide seiner Ansicht nach die Glaubwürdigkeit in das Testcenter.

Von Anke Lütjens