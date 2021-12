Wunstorf

Für viele Menschen fiel der Besuch des Weihnachtsmarktes in Wunstorf, für den die 2G-plus-Regel gilt, am Sonnabend flach. Sie hatten sich auf die neue Testmöglichkeit im Rathausinnenhof verlassen. Doch die Türen der beiden Holzhütten blieben am Sonnabend geschlossen. Einen mitgebrachten Test unter Aufsicht der Einlasskontrolle zu machen, war nicht möglich.

Boosterimpfung statt nerviges Testen

Resigniert kehrte auch eine Familie um. Die Eltern schlugen ihren Kindern vor, dass wenigstens sie sich auf dem Weihnachtsmarkt eine Leckerei kaufen könnten. Eine ältere Dame sagte, sie wolle nun am Sonntag die Gelegenheit nutzen und sich eine Auffrischimpfung bei den Johannitern in der Remise am Düendorfer Weg zu holen. „Dann brauche ich keinen Test mehr“, sagte die Wunstorferin.

Coviquick verspricht spätestens Montag regulär zu öffnen

Die Verantwortliche für den Standort von Coviquick in Wunstorf, Franziska Rennecke, bedauerte die kurzfristige Schließung. Zwei Mitarbeitende hätten kurzfristig abgesagt. Nun wolle sie alles daran setzen, am Sonntag öffnen zu können. Am Wochenende laufen Schulungen für neue Einsatzkräfte. Spätestens am Montag sei es wieder möglich, sich testen zu lassen, verspricht sie. Auch an einer Aktualisierung der Homepage werde gearbeitet, damit eine Terminbuchung unter coviquick.de möglich ist. Öffnungszeiten sind täglich von 8 bis 20 Uhr.

Bessere Organisation könnte Testen beschleunigen

Von mangelnder Organisation war auch vom Testzentrum In den Ellern zu hören. Zwar gab es für Fußgänger zwei Schalter, doch es wurde nicht klar zwischen Personen mit und ohne Termin unterschieden. „Die versuchen schon ihr Möglichstes“, hieß es. Stellenweise musste aber eine Person Anmeldung und Testung übernehmen. Wer einen Termin hatte, musste dennoch 45 Minuten warten. Da lagen bei einigen die Nerven blank.

Von Rita Nandy