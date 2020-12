Wunstorf

Die Corona-Krise wirkt sich auf den Arbeitsmarkt aus, aber nicht in allen Bereichen gleichermaßen. Darüber hat Marion Oppermann von der Agentur für Arbeit in Wunstorf am Donnerstag in der Sitzung des Integrationsbeirats berichtet.

Die Agentur ist dafür eingetreten, dass sie allen mit den notwendigen Leistungen durch die Krise helfen konnte, auch wenn sie ihre Kommunikationswege dafür vielfach verändern musste. In der Region Hannover waren im Oktober 30 Prozent mehr Menschen arbeitslos als vor einem Jahr, dazu kommt die große Zahl von Kurzarbeitern.

Anzeige

Ausbildungswünsche sind erfüllt

Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge liegt dagegen auf einem vergleichbaren Niveau wie vor einem Jahr. „Wir konnten fast alle vermitteln, die Firmen haben weiter eingestellt“, sagte die Berufsberaterin. Das Problem liegt aktuell eher in der Phase vor der Ausbildung. „Viele Jugendliche finden keine Praktikumsplätze, weil viele Firmen sich unsicher sind.“

Das ist unter anderem in den Fachoberschulen ein Problem, wo Praktika zum Pflichtprogramm gehören. Außerdem stehen derzeit viele Weiterbildungsprogramme still. Einige Angebote wie der nachgeholte Hauptschulabschluss konnten aber auf digitalem Wege weiterlaufen.

Ohne Schule fehlt Zwang, Deutsch zu sprechen

Wenn in den allgemeinbildenden Schulen der Unterricht pausieren muss, trifft das Schüler aus Migrantenfamilien besonders, für die der Beirat sich schwerpunktmäßig interessiert. Wenn daheim die Heimatsprache gesprochen wird, fehlt den Kindern und Jugendlichen dann die Übung dabei, Deutsch zu sprechen. Das verstärkt später ihre Problem auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem arbeiten nach der Beobachtung der Agentur viele Menschen mit ausländischen Wurzeln in Berufen, bei denen sie auch während der Pandemie etwa in der Pflege und im Verkauf „an der Front“ ausharren müssen. Wenn sie somit nicht in ein Homeoffice ausweichen können, steigt ihr Risiko, sich anzustecken.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll