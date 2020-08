Wunstorf

Für die neue Pastorin der Corvinuskirche, Ina Schaede, gestaltet sich die Betreuung ihrer Kinder während der Corona-Pandemie als äußerst schwierig. Derzeit pendelt sie ständig zwischen ihrem Wohnort Loccum und Wunstorf. Ein Umzug in das Pfarrhaus war aufgrund von Sanierungsarbeiten bisher nicht möglich. Ab September geht Ina Schaede für sechs Monate in Elternzeit. Sie hatte im Februar die Nachfolge von Gudrun Gerloff-Kingreen angetreten.

Vertreter stellen sich am 6. September vor

Schulpastorin Nikola Lemke und der Pastor in Rente Ele Brusermann übernehmen ihre Aufgaben. Die beiden stellen sich am Sonntag, 6. September, ab 10 Uhr bei einem Gottesdienst vor, an dem auch Superintendent Michael Hagen teilnimmt. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es anschließend bei Kaffee und Kuchen im Freien die Möglichkeit, mit den Geistlichen ins Gespräch zu kommen.

Von Rita Nandy