Wunstorf

Gottesdienstbesucher können sich am Sonntag, 20. Juni, in der Corvinuskirche an der Arnswalder Straße auf die „Suche nach Liebe“ machen. Unter diesem Motto steht das Programm, das Prädikantin Susanne Bannert und ihr Team vorbereitet haben. „Liebe braucht jeder Mensch von Geburt an und jeder versteht darunter etwas anderes“, schreibt Carsten Liersch vom Kirchenvorstand. Der Gottesdienst beginnt erst um 11 Uhr.

Von Rita Nandy