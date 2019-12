Wunstorf

Die DRK-Kita Eleonore von Unger hat ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk bekommen. Die Hortkinder wünschten sich Fahrradständer, da sie ihre Roller und Fahrräder nur verteilt in der Gegend abstellen konnten. Vorher war die Nachfrage noch nicht so hoch, doch seit 2018 ist die Anzahl der Hortkinder von acht auf 20 anstiegen.

Zusammen verfassten sie ein Brief an Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt und überbrachten ihn in einer Ratssitzung. Das Gute an einer kleinen Stadt wie Wunstorf sei, dass Bitten schneller in Angriff genommen werden können, sagte Eberhardt bei der offiziellen Übergabe des neuen Fahrradständers am Donnerstag. Der städtische Baubetriebshof, der noch Fahrradständer übrig hatten, hatte den Hortkindern den Wunsch bereits Ende Oktober erfüllt.

Die Fahrradständer wurden am Nachmittag angebracht, als die Hortkinder schon aus der Schule im Hort angekommen waren, damit sie über den genauen Standort mitentscheiden konnten. Nun machen nur die Kindergarten- den Hortkindern die Fahrradständer schon etwas streitig.

Von Jehaan Elhout