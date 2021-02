Luthe

Zur ersten Blutspende in diesem Jahr bittet der DRK-Ortsverein Luthe für Freitag, 5. Februar, in das Dorfgemeinschaftshaus am Kirchplatz 2. Von 15 bis 19 Uhr können Freiwillige ab 18 Jahren unter Einhaltung strenger Hygieneregeln Blut spenden. Mitzubringen ist der Personalausweis, Spender müssen einen Mund-Nasenschutz tragen. Jeder Spender erhält vom Ortsverein ein kleines Dankeschön.

Ortsverein verschiebt Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung des Ortsvereins wird allerdings verschoben. Traditioneller Termin dieser satzungsgemäßen jährlichen Veranstaltung wäre der erste Sonnabend im März, der wegen der Pandemielage absehbar sicher nicht realisiert werden kann. Der Vorstand hat daher beschlossen, die Versammlung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verlegen. Sobald ein konkreter Termin feststeht, erhalten die Mitglieder eine schriftliche Einladung.

Weiter ausgesetzt bleiben die Gesundheits- und Unterhaltungsangebote für DRK-Mitglieder und Gäste. Sobald es die Lage zulässt, beginnen die Kurse wieder.

Von Anke Lütjens