Steinhude

Der DRK-Ortsverein Steinhude-Großenheidorn lädt für Donnerstag, 1. Juli, von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende in das Gemeindehaus, Am Anger 11, ein. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass nur Spender kommen sollen, die sich gesund und fit fühlen. Spenden darf, wer das 18. Lebensjahr erreicht und als Mehrfachspender das 72. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Für Erstspender liegt die Altersgrenze bei 64 Jahren. Teilnehmer müssen einen Ausweis mitbringen. Für die Spender gibt es als Belohnung eine Imbiss-Überraschungstüte to go.

Anzahl der Besucher ist begrenzt

Auch sonst startet der Ortsverein wieder durch. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde lädt er für Mittwoch, 7. Juli, um 15 Uhr zum Klönkaffee in das Gemeindehaus der evangelischen Kirche ein. Der Klönkaffee ist für alle da – „Senioren, Junggefühlte, Junge.“ Pastor Markus Weseloh und die Vorsitzende des DRK Ortsvereins, Annett Pfeffer, sind sich einig, dass es unbedingt wieder ein Angebot für das Miteinander geben muss. Die Anzahl der Besucher ist jedoch begrenzt. Es sollte daher vorab eine verbindliche telefonische Zusage erfolgen. Anmelden können sich Gäste ab sofort bei Kathrin Götze-Bühmann unter Telefon (0173) 8251967. Besucher sollten an den Mund-Nasen-Schutz denken.

Walking-Gruppe trifft sich wieder

Auch das Walking-Angebot des DRK-Ortsvereins beginnt wieder. Alle Bewegungsfreudigen haben ab Dienstag, 13. Juli, die Gelegenheit zum gemeinsamen Walken. Die offene Gruppe trifft sich immer dienstags von 18 bis 19 Uhr. Start ist im Scheunenviertel an der Tourist-Information. In der offenen Gruppe ist jeder willkommen.

Von Anke Lütjens