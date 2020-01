Blumenau

Die Jugendfeuerwehr Blumenau ist für ihre nächsten Einsätze an der frischen Luft bestens ausgestattet. Die Damen des Lions-Clubs Steinhuder Meer überreichten am Mittwochabend 30 wetterfeste Jacken an die Jugendlichen. „Ihr unterstützt die Dorfgemeinschaft in vielfältiger Weise“, lobte Christine Hoffmann die Jugendlichen. Als Beispiel nannte sie das Jubiläumsfest auf dem Wegener Hof. Die Jugendlichen hatten den Autofahrern Parkplätze zugewiesen. Daher wollen die Lionessen das Engagement unterstützen.

Lionessen spenden 2500 Euro

Der Scheck über 2500 Euro sei schon vor längerer Zeit überreicht worden, die Lieferung habe etwas gedauert, erzählte Hoffmann. Der Geld stamme aus Veranstaltungen wie das Matjesfest in der Innenstadt oder dem Adventskalenderverkauf. Jeder erhalte funktionsgerechte Kleidung: „Eine richtige Feuerwehrjacke.“ Respekt zollte Hoffmann aber auch den Betreuern: „Ich finde es ganz fantastisch, was für tolle Arbeit Sie leisten.“ Es sei nicht immer leicht Jugendliche zu motivieren. Einen Dank sprach Hoffmann auch der gesamten Feuerwehr aus. Sie helfe ehrenamtlich Menschen, die in Not seien.

Die Jugendfeuerwehr Blumenau freut sich über wetterfeste Jacken. Quelle: Rita Nandy

Jacken kommen erstmals beim Müllsammeln zum Einsatz

Die Kleiderspende hatten die Betreuer bis zuletzt geheim gehalten. Mit großer Freude entfernten die Jugendlichen das rote Papier und suchten sich ihre Größe heraus. „Es gibt ja sogar XL“, freute sich ein Jugendlicher, der aus seiner alten Jacke herausgewachsen ist. Und Jugendwartin Daniela Brammer wusste auch schon, wann die neuen Stücke erstmals zum Einsatz kommen: „Beim Müllsammeln“, verriet sie. Mit 30 Mitgliedern ist die Jugendfeuerwehr Blumenau die größte der Stadt.

