Betreiber von Kindertagesstätten in Wunstorf haben offenbar ein wachsendes Problem, Personal zu finden. Arbeiterwohlfahrt (AWO) und evangelische Kirche suchen derzeit. Sie berichten von Engpässen und rapide sinkender Bewerberzahl.

Meike Schmitz leitet die Kita der AWO an der Gottfried-Keller-Straße in Hannover. Doch sobald das neue Gebäude an der König-Ludwig-Straße steht, wechselt sie nach Wunstorf. Die derzeitige Öffnung ist für Mitte Juni geplant. 18 neue Stellen, vom pädagogischen Personal bis hin zur Reinigungskraft, muss sie für die neue AWO-Kita besetzen. Schmitz ist zuversichtlich, dass ihr das gelingt. Aber: „Mir fehlen tatsächlich noch die Erzieher“, sagt sie.

Schmitz hat Erfahrung damit, eine Kita neu aufzubauen. Doch vor neun Jahren, als es um die Einrichtung an der Gottfried-Keller-Straße ging, bewarben sich auf eine Stelle acht bis zehn Interessenten. Heute erhalte sie nur noch eine bis zwei Bewerbungen.

Arche Noah: Hortgruppe soll nicht schließen

Angela Menke, Leiterin der evangelischen Kita Arche Noah in Luthe, führt in den kommenden Tagen ein Bewerbungsgespräch mit einer potenziellen Hortkraft. Sie benötigt eine Nachfolgerin für die jetzige Erzieherin. Ein Brief an die Eltern hatte für Unruhe gesorgt. Darin informierte sie über den anstehenden Personalwechsel. „Es ist nicht so, dass die Hortgruppe geschlossen wird“, betont Angela Menke. Tatsächlich sei der Hortbereich mit nur einer Person knapp besetzt. Doch mehr ist für die Kleingruppe, in der üblicherweise sieben bis acht Schulkinder betreut werden, nicht vorgesehen. Für die Stelle braucht Menke eine Fachkraft.

Im Kirchenkreis Wunstorf-Neustadt gibt es weitere Engpässe. Der Bedarf sei größer als das Angebot, sagt der Geschäftsführer für Kindertagesstätten, Harm Schütte. „Wir haben die Situation, dass die Träger sich gegenseitig kannibalisieren“, sagt er. Dass nach Einführung der Beitragsfreiheit mehr Eltern eine Betreuung nachfragen, habe die Lage verschärft. Schütte sieht die geplante Einführung einer Drittkraft in den Kitagruppen kritisch, weil eh schon Personal fehlt.

Rund 400 Betreuungsplätze fehlen In Wunstorf fehltenbis Ende Dezember 2020 rund 400 Betreuungsplätze. 442 Plätze standen in Krippen zur Verfügung, 1239 in Kindergärten und 349 in Horten. In der Warteliste standen 106 Krippen-, 209 Kindergarten- und 64 Hortkinder. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Krippenanmeldungen mehr als verdoppelt. Die Stadt geht davon aus, dass die Träger den Bedarf auch 2021/2022 nicht decken können. „Es wird zu Nachfrageüberhängen kommen“, sagt Sozialdezernent Carsten Piellusch. Die aktuellen Zahlen sind noch nicht veröffentlicht. Anmeldeschluss war Mitte Januar. Es ist sicher, dass die Stadt den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle angemeldeten Kinder 2021/2022 nicht erfüllen kann. Nach Pielluschs langfristiger Planungwird die Kapazität deutlich ausgebaut. Am 1. Mai soll die Kita Regenbogen der evangelischen Kirchengemeinde Steinhude mit 15 Krippen- und 25 Kindergartenplätzen in Betrieb gehen. Fest eingeplant sind Neubauten in der Steinhuder Siedlung Kellerbusch-Süd (50 bis 75 Plätze), an der König-Ludwig-Straße, auf dem Gelände der alten Mühle Langhorst sowie an der Portlandstraße. Für die dortige Johanniter-Kita ist erstmals eine Integrationsgruppe geplant. Außerdem wird die bestehende St.-Thomas-Kita in Großenheidorn erweitert. Piellusch spricht von insgesamt 600 neuen Plätzen bis 2023.

Er beobachtet noch einen anderen, eher positiven Trend: Unter den Bewerbern finden sich immer mehr Männer. Deren gesellschaftliche Anerkennung nehme zu. Auffällig sei zudem, dass sich gerade junge Menschen eher für eine Teilzeitbeschäftigung, bevorzugt am Vormittag, entscheiden. Die Kirche wünscht sich allerdings lieber Vollzeitkräfte. Damit sie als Arbeitgeber auf dem Markt konkurrenzfähig bleibt, zahle sie jetzt mindestens genauso viel wie die städtischen Träger. Zudem bietet sie eine Zusatzversicherung.

Stadtrat fordert bessere Bezahlung

Wunstorfs Erster Stadtrat, Carsten Piellusch, fordert eine bessere Bezahlung. Außerdem müssten Auszubildende, wie in anderen Lehrberufen auch, eine Vergütung erhalten und nicht noch Schulgeld bezahlen müssen. Außerdem sollten Gesetzgeber die Dokumentationspflicht in Kitas nicht übertreiben. Primäre Aufgabe und Motivation für den Beruf müsse es bleiben, dass jemand gern mit Kindern arbeitet, sagt Piellusch.

Der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern, auch an Sozialassistentinnen und Sozialassistenten steige stetig, weil immer mehr Eltern ihren Nachwuchs in einer Kindertagesstätte betreuen lassen wollen. Die Stadt Wunstorf ist Träger von zwei Kitas. Bisher sei es der Stadt und den freien Trägern gelungen, ausreichend Personal zu finden. „Wir waren bisher noch gut aufgestellt“, sagt Stadtpressesprecher Alexander Stockum, „es kann aber sein, dass das jetzt kippt.“

Wenn sich das bewahrheitet, hätte es schwerwiegende Konsequenzen: Während die Stadt in der Plicht ist, Betreuungsplätze zu schaffen und darauf verklagt werden kann, können Träger weniger Gruppen als nötig öffnen, weil ihnen die Fachkräfte fehlen.

