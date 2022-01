Wunstorf

Was erwartet die Wunstorfer im Jahr 2022? Politisch wird es wohl ruhiger als das Wahlkampfjahr 2021. Mit etwas Spannung wird höchstens im Rathaus zu verfolgen sein, wie der neue Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) und die neue rot-schwarze Koalition im Rat sich schlagen. Allerdings wird der Wahlkampf für den Landtag auch in Wunstorf spürbar sein.

Nach den vielen Spatenstichen 2021 werden die Wunstorfer mit einigen großen Baustellen leben müssen, vor allem wenn ab Herbst auch an der eigentlichen Nordumgehung gebaut wird. Die Stadtschule wird noch eine Weile Baustelle bleiben und die Arbeiten für einen neuen Barneplatz verlagern sich im Frühjahr auf den eigentlichen Platz.

Wenn der Verbund aus Blumenau, Liethe, Luthe und Klein Heidorn den Zuschlag für das beantragte Dorfentwicklungsprogramm bekommt, kann das für die folgenden Jahre die Chance auf viele positive Veränderungen bringen. In Steinhude soll ein Stadtexperiment neue Verkehrsmittel innerhalb des Ortes erproben.

Großveranstaltungen bleiben fraglich

Ob große Veranstaltungen wieder möglich sind, muss sich in den nächsten Wochen zeigen. Eigentlich soll vom 17. bis 19. Juni das große Stadtfest zum Stift- und Stadtjubiläum nachgeholt werden. Der NDR musste sein Landpartie-Fest in Steinhude mehrfach verschieben, zuletzt auf Mai, und auch die Schützenfeste in der Stadt und das Festliche Wochenende waren in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich. Aktuell sind wohl wieder Zweifel angebracht, ob die Wunstorfer 2022 wieder unbeschwert in großer Zahl feiern können.

Bisher konnte Wunstorf das Stifts- und Stadtjubiläum erst mit kleineren Veranstaltungen wie der Präsentation eines neuen Blindenstadtmodells begehen. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Und was ändert sich finanziell in der Stadt? Den Haushalt hatte der Rat bereits vor einem Jahr erstmals für zwei Jahre beschlossen, so dass die städtischen Steuern mit Hebesätzen von 490 bei der Grund- und 460 bei der Gewerbesteuer konstant bleiben. Auf einen Tourismusbeitrag in Steinhude hatte die Stadt in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie verzichtet. Es bleibt abzuwarten, ob die Lage 2022 besser wird.

Gas und Strom werden bei Stadtwerken teurer

Die Stadtwerke Wunstorf heben die Gaspreise deutlich an. In der Grund- und Ersatzversorgung müssen Kunden künftig bei einem Verbrauch zwischen 2000 und 10.000 Kilowattstunden pro Jahr 8,71 statt bisher 6,82 Cent brutto bezahlen. Der Grundpreis steigt von 128,52 auf 149,49 Euro.

Und auch der Strom wird bei ihnen teurer: Wer im Netzgebiet der Avacon wohnt, muss bisher 28,88 Cent pro Kilowattstunde im Sondervertrag Meerstrom plus zahlen. Der Grundpreis beträgt ebenfalls brutto 127,20 Euro pro Jahr. Das verteuert sich jetzt auf 29,29 Cent beim Arbeitspreis und 149,94 Euro beim Grundpreis.

Neue Gebühren gelten auf Friedhöfen

Der Wasserverband Nordschaumburg nimmt für 2022 keine Tariferhöhung vor, ebenso wie der Wasserverband Garbsen-Neustadt. Purena hat den Wasserpreis in Wunstorf bereits zum 1. Oktober auf brutto 1,57 Euro pro Kubikmeter erhöht.

Der Rat hat für die städtischen Friedhöfe außerdem neue Gebühren beschlossen, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten. Sie gelten in Bokeloh, Idensen, Mesmerode, und Kolenfeld und dem städtischen Teil der Luther Friedhofs. Für alle Grabarten steigen die Gebühren moderat, auch die Benutzung der Kapelle wird teurer. Günstiger werden dagegen der Grabaushub und die Kühlung.

Von Sven Sokoll