Blumenau

Die Stadt will die Voraussetzung dafür schaffen, dass ein Investor das frühere Gasthaus Blumenau wirtschaftlich sanieren kann, obwohl es ein Denkmal ist. Dafür sollen auf dem Grundstück weitere Möglichkeiten entstehen, neue Wohngebäude zu bauen.

Die Stadt bezeichnet das Areal als „früheren sozialen Mittelpunkt der Ortschaft Blumenau“, weil er häufig für Feiern genutzt wurde. Um den Platz dafür zu sichern, sind dort bisher keine weiteren Bauten erlaubt gewesen. Doch das soll sich jetzt ändern, um das leerstehende Gebäude des früheren Gasthauses wieder beleben zu können.

Investor soll Baurecht bekommen – und das zum Erhalt des Denkmals verpflichten

So soll jetzt das gesamte Gasthaus-Grundstück und auch ein Teil der städtischen Wegeflächen am nördlichen Rand künftig bebaut werden dürfen. „Die Vermarktung der zukünftig zulässigen Wohnungsbauten soll den Eigentümer finanziell in die Lage versetzen, das Baudenkmal zu erhalten; eine Wohnnutzung wird auch für das Denkmal selbst angestrebt“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage. Im Gegenzug für die zusätzlichen Baurechte soll der Investor sich in einem Vertrag verpflichten, das Denkmal über einen bestimmten Zeitraum fachgerecht zu erhalten.

Weil bisher die Nachbarn über das Gasthaus-Grundstück ihre Zufahrten erreichen, will die Stadt in dem neuen Bebauungsplan außerdem eine öffentliche Zufahrt für sie vorsehen. So kann das Gasthaus-Grundstück besser ausgenutzt werden. Der Ortsrat Blumenau spricht über den Vorschlag in seiner Sitzung am Donnerstag, 31. März, ab 19.30 Uhr in der Oststadtschule.