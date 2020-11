Wunstorf

Bund und Länder haben einen Teil-Lockdown beschlossen. Ab Montag, 2. November, gelten strengere Regeln. Dazu gehört auch, dass Restaurants, Kneipen und Gaststätten wieder schließen müssen. Hotels dürfen nur noch Geschäftsreisende beherbergen. Die Touristensaison in Steinhude neigt sich dem Ende zu. Gastronomie und Hotellerie dort trifft der Teil-Lockdown im November daher nicht ganz so hart. Anders sieht es in hingegen im Ortsteil Wunstorf aus.

Cantera stellt coronabedingt keine neuen Auszubildenden ein

Das Hotel Cantera an der Adolph-Brosang-Straße trifft es gleich dreifach. Geschäftsführer Dennis Wiegand darf die Sauna und sein Restaurant meat and eat nicht öffnen. Zudem dürfen bei ihm keine Touristen mehr übernachten. Das gilt auch für sein Hotel in Hannover. Die geschlossene Sauna sei das geringste Problem, meint er. Anders sieht es für das Restaurant aus. „Das ist sehr ärgerlich, nachdem sich die Umsätze gut entwickelt haben“, sagt Wiegand. Schweren Herzens müsse er seine Mitarbeiter auch wieder in Kurzarbeit schicken. Neue Auszubildende hat er nicht eingestellt. Seit Mittwoch stornieren Reisende ihre Zimmer. „Am Sonntag kommt schon keiner mehr.“ So müsse er immerhin niemanden vorzeitig nach Hause schicken.

Weihnachtsgeschäft fällt wohl aus

Wiegand ärgert die Kurzfristigkeit der Entscheidung. Noch am Montag hat er Lebensmittel für das Wintergeschäft bestellt. Er hofft nun auf Umsätze durch den Außer-Haus-Verkauf. Dass er im Dezember wieder regulär öffnen darf, glaubt er nicht. „Ich stelle mich darauf ein, dass es kein Weihnachtsgeschäft gibt.“

Schweers-Harms-Fischerhus war in den Sommermonaten ein beliebter Anlaufpunkt bei hungrigen Gästen. Quelle: Carola Faber (Archiv)

Schweer : „Sommerumsatz war bombastisch“

Auch Gastronom Gerrit Schweer vom Fischerhus in Steinhude ist pessimistisch: „Was ist, wenn das Infektionsgeschehen nicht abebbt? Wie soll es weitergehen?“ Die Gastronomie benötige Planungssicherheit. Zumindest über das Sommergeschäft kann er allerdings nicht klagen: „Das war bombastisch.“ Gutes Wetter, Ausflügler und Touristen ließen die Kasse klingeln. Ab November werde es in Steinhude ohnehin ruhiger. Er glaubt, dass einige Restaurants die Pandemie nicht überleben werden. Gerade Lokalitäten in der Stadt, die auf das Wintergeschäft angewiesen seien. Auch Gastronomen, die anders als er Pacht zahlen müssen, treffe der Lockdown härter. Die Mehrwertsteuersenkung und auch die Soforthilfe haben ihm geholfen.

Das Hotel Ingrid ist in Wunstorf das einzige Vier-Sterne-Haus. Vor fünf Jahren brachten Ingrid Seidlitz und Hans-Jürgen Rymarczyk die Plakette an. Quelle: Albert Tugendheim (Archiv)

Hotelier hat Verständnis für Teil-Lockdown

Auf die Unterstützung vom Staat hat Hotelier Hans-Joachim Rymarczyk von Frühjahr bis zum 9. September warten müssen. „Wenn Sie da nicht ein bisschen eigenes Geld haben, ist Feierabend.“ Im Hotel Ingrid an der Achternümme übernachten normalerweise nicht nur Touristen, sondern auch Messebesucher und Geschäftsreisende. „Aber die meisten machen jetzt Homeoffice“, sagt Rymarczyk. Firmen hätten Weihnachtsfeiern bereits abgesagt.

Er habe aber auch Verständnis für die strengen Regeln. „Wir müssen alle vernünftig sein“, sagt Rymarczyk. Er plädiert sogar dafür, für vier bis acht Wochen die Grenzen wieder dicht zu machen. Eine Maskenpflicht solle überall gelten. Nur mit der geplanten Sperrstunde, die das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht gekippt hat, ist er nicht einverstanden. Die Leute würden dann ihren Alkohol vorher kaufen und dann zu Hause kräftig feiern, meint er.

Von Rita Nandy