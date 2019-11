Bokeloh

Eine rund eineinhalb Meter große Wasserfontäne hat sich in der Nacht zu Sonntag über einem defekten Hydranten an der Alten Dorfstraße in Bokeloh entwickelt. Die Feuerwehr wurde deshalb gegen 3 Uhr alarmiert. Ihr gelang es auch nicht, den Hydranten zu schließen, weil die Spindel am Abschieber durchgedreht hat. Die Helfer setzten daraufhin ein Standrohr auf den Hydranten, sodass kein weiteres Wasser mehr austrat.

Es hat sich Eis gebildet

Der Notdienst von Avacon sperrte dann den ganzen Leitungsstrang zeitweise ab und verschloss den Hydranten mit einem Stopfen. Die Feuerwehr musste allerdings auch noch den Bereich zwischen Insel und Dorfkrug mit Salz abstreuen, weil sich gefährliches Eis gebildet hatte. So konnten die letzten Einsatzkräfte erst gegen 5 Uhr wieder in das Feuerwehrhaus zurückkehren.

Von Sven Sokoll