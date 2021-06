Wunstorf

Mit vielen Ideen zum Selbermachen und Ausprobieren hat das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof am vergangenen Sonnabend bei wechselhaftem Wetter seine Tore geöffnet. Mehr als 25 unterschiedliche Rezepte präsentierte das Bau-Hof-Team den Besuchern. Darunter waren Aufstriche, Gebäck, Schokolade, Ketchup, Gewürzmischungen, Creme, Seifen, Haushaltsreiniger, Blumenbomben und vieles mehr. „Das Interesse an den Ideen war groß und viele Eltern haben Lust bekommen, selbst mit ihren Kindern etwas auszuprobieren“, hat Leiterin Dani Marchthaler mitgeteilt. Die Rezepte konnten sich die Teilnehmer auch abfotografieren und Proben mit nach Hause nehmen.

Familien die Möglichkeit zum Kontakt bieten

Unter dem Motto „Auf den Bau-Hof fertig los …“ bietet das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof mit finanzieller Unterstützung der Region Hannover bis zum 21. Dezember diesen Jahres jeden Sonnabend von 12 bis 18 Uhr ein Programm für Familien mit Kindern ab drei Jahren an. Neben der Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu anderen Familien bietet die Einrichtung ein wechselndes, bewegungsorientiertes Programm an.

In den nächsten Wochen stehen Bewegungsspiele, Ponyparcours, Klettern im Seilgarten, Ideen zum Selbermachen und Backen im Holzbackofen auf dem Programm. Neben der Teilnahme an den unterschiedlichen Angeboten haben Eltern auch die Möglichkeit, sich mit einem Heißgetränk zu versorgen und dem lebendigen Treiben auf dem 20.000 Quadratmeter großen Gelände zuzuschauen. „Unser Ziel ist, einen Raum für aktive Familienzeit draußen an der frischen Luft zu schaffen und damit Menschen nach der langen Zeit der Beschränkungen wieder zusammenzuführen“, sagte Marchthaler.

Von Anke Lütjens