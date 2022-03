Wunstorf

Die germanische Frühlingsgöttin Ostara macht zum Ferienbeginn aus dem Außengelände des Bau-Hofs einen Zauberwald. Am Freitag, 1. April, sorgen viele Lichter und Musik für eine magische Atmosphäre, wenn der Bau-Hof sein Frühlingsfest veranstaltet. Überall gibt es zwischen 19 und 22 Uhr Orte zum Chillen, Tanzen und Spaß haben. An einer Außenbar sind nicht-alkoholische Getränke erhältlich. Im Hüttenbau können Jugendliche im Alter zwischen elf und 15 Jahren tanzen oder Stockbrot am Lagerfeuer genießen.

Jugendnetzwerk des Bau-Hofs organisiert Party

Im Gebäude des Kinder- und Jugendzentrums an der Maxstraße wird bei Schwarzlicht Tischkicker gespielt. Jugendliche können ihr Gesangstalent beim Karaoke unter Beweis stellen. Das Jugendnetzwerk des Bau-Hofs hat die Party organisiert. Der Eintritt kostet 2 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.