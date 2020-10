Steinhude

Die Kunden der Deutschen Post werden demnächst in Steinhude eine andere Stelle ansteuern müssen. Der Konzern hat der Stadt mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit der bisherigen Partnerfiliale an der Großenheidorner Straße 2 „aus wirtschaftlichen Gründen“ zum 31. Dezember endet. Das hat am Mittwoch auch der Ortsrat erfahren. Postsprecher Jens-Uwe Hogardt bestätigte die anstehende Veränderung, ohne nähere Angaben zu den Gründen zu machen.

Die Post bemühe sich aber, einen neuen Standort in Steinhude zu finden. „Bisher können wir dabei aber noch keinen Erfolg vermelden. Aber etwas Zeit haben wir ja noch“, sagte Hogardt. Erst wenn die Räume des künftigen Partners bekannt sind, kann die Post auch sagen, ob sich an dem bisherigen Angebot etwas ändern wird.

Von Sven Sokoll