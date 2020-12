Wunstorf

Für die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM), die in Wunstorf die Seniorenheime Haus am Bürgerpark und St. Johannes sowie eine Sozialstation betreibt, ist das Geschäftsjahr 2019/2020 wegen der Corona-Pandemie eine große Herausforderung gewesen. Aber es war auch ein erfolgreiches Jahr. „Der Schutz unserer Bewohner, Patienten und Mitarbeiter war in den vergangenen Monaten wichtiger denn je“, heißt es im Geschäftsbericht. Das Gesundheits- und Hygienekonzept sei konsequent umgesetzt und akzeptiert worden. Der Dank gelte den Mitarbeitern.

Verbund der Einrichtungen erwirtschaftet Überschuss

Die DALM als Verbund vereint unter ihrem Dach insgesamt elf Einrichtungen vom betreuten Wohnen bis zur stationären Pflege, zwei Sozialstationen, eine Personalservicegesellschaft sowie die zentrale Verwaltung in Wunstorf. Wie bereits im Jahr zuvor konnten die Einrichtungen insgesamt einen Jahresüberschuss erwirtschaften. Das führen der Kaufmännische Vorstand, Joachim von der Osten, und der Theologische Vorstand, Dagmar Brusermann, vor allem auf erhöhte Einnahmen aus der Pflegekasse sowie eine höhere Auslastung zurück.

Diese lag im Berichtszeitraum bei 96 Prozent, im Vorjahr waren es 93 Prozent. Die Zahl der Plätze im stationären Bereich ist von 668 auf 766 gestiegen. Weitere 650 Menschen werden ambulant betreut und versorgt – entweder in Einrichtungen, die direkt zur DALM gehören, oder bei Partnern. Darüber hinaus nutzen mehr als 170 Menschen die Chance, in altengerechten Wohnungen des Verbunds ein eigenständiges Leben zu führen.

Zahl der Beschäftigten ist gestiegen

Der Umsatz ist 2019/2020 von 28,5 Millionen auf 34,7 Millionen Euro gestiegen. Gewachsen ist auch die Zahl der Beschäftigten. Sie betrug im Vorjahr 787, in diesem Jahr sind es 837 Mitarbeiter. Im Haus St. Johannes beispielsweise arbeiten 86 Kräfte, im Jahr zuvor waren es noch 71. In der Sozialstation Wunstorf sind 45 Mitarbeiter beschäftigt, davor waren es 37. Die Diakonische Altenhilfe konnte auch neue Einrichtungen und Pflegedienste in den Verbund integrieren wie die Senioren- und Pflegeeinrichtung Lebensbaum in Hessisch Oldendorf. Die DALM setze laut Geschäftsbericht auf ein behutsames Wachstum.

Neben dem Wachstum aus eigener Kraft geht sie aber auch häufiger Partnerschaften mit Investoren ein. Zu den relevanten Projekten zählt derzeit unter anderem das Quartier Maja – Mandelsloh für Jung und Alt in Neustadt. Dort entstehen in Zusammenarbeit mit der Casa Baubetreuung und örtlichen Kooperationspartnern auf 2750 Quadratmetern neuer Wohnraum, generationenübergreifende Angebote sowie neue Arbeitsplätze. Neue Wohn- und Pflegeangebote in größerem Umfang sind auch für die Standorte Neustadt und Sulingen in Planung. 2017 war die Verwaltung der DALM von der Remise am Düendorfer Weg in den Neubau des Bauvereins am Barnemarkt umgezogen.

Von Anke Lütjens