Großenheidorn

Die Randstundenbetreuung an der Grundschule Großenheidorn hat eine neue Leiterin. Anita Kahle ist vor den Sommerferien bei einer kleinen Feier in den Ruhestand verabschiedet worden. Diana Fink hat jetzt ihre Aufgaben übernommen. Diese ist auch in der Grundschule als pädagogische Mitarbeiterin tätig.

Von Sven Sokoll