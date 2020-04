Wunstorf

Die Hilfsangebote in der Coronakrise sind da und die Freiwilligen bestens organisiert – viel zu tun haben sie allerdings nicht. So lässt sich die Lage für Wunstorf und die Ortsteile zusammenfassen. Während ältere Menschen ihren Einkauf offenbar meist selbst bewältigen können oder Nachbarn mit anpacken, sieht Diakonin Karola Königstein ein anderes Problem schwelen. „Es gibt zunehmend mehr Menschen, die ihr Schicksal kaum noch tragen oder ertragen können. Deshalb steht für uns die seelsorgerische Komponente klar im Vordergrund.“

Bei der Einkaufshilfe gibt es viele Angebote, daher laufe das gut, so Königstein. Sie lobt den Kirchenkreissozialarbeiter Reiner Roth als einen von vielen guten Geistern in dieser Krise. Neu ist, dass die Diakonie das Ehrenamt anders organisiert. Die Helfer verabreden sich zu regelmäßigen Telefonkonferenzen. „Das wird sehr gut angenommen“, so Königstein.

Sie bemüht sich, die Eigeninitiative der Menschen zu stärken – wenn es beispielsweise um Behördengänge geht. „In den Leuten steckt manchmal mehr Kraft, als sie selbst denken“, sagt Königstein. Zugleich sei allerdings zu spüren, dass es für viele enger wird. „Das Geld wird knapper, die Ängste nehmen zu, je länger die Krise dauert. Es wird heftig.“

Die Vorsitzende des Kneipp-Vereins Wunstorf, Petra Deschler, hat in ihrem Homeoffice eine Liste mit Einkaufsdiensten und Hilfsangeboten zusammengestellt. Quelle: privat

Begriff Psychologie setzt wohl Hemmschwelle

Davon hat zumindest Heike Söffker, Sozialpsychologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, noch nichts gemerkt. Sie bietet von montags bis freitags kostenlose psychologische Unterstützung an. „Still ruht der See“, sagt sie. Der Begriff Psychologie setze jedoch automatisch eine Hemmschwelle. „So kann ich mir das erklären“, sagt Söffker, die ihr Angebot aufrechterhalten will.

Immerhin sporadisch kommen die Anrufe beim Sorgentelefon für Eltern und Schüler von NetzWerk an, hinter dem die Evangelische IGS steht. Regional-Diakon Stefan Krüger gibt meist Tipps für die sinnvolle Strukturierung des Tages.

Das NetzWerk an der Evangelischen IGS, hier bei seiner Gründung im Herbst, bietet telefonische Kontakte an. Quelle: Sven Sokoll

Überaus zweckmäßig ist das Gisela Bredthauer von der Kirchengemeinde Steinhude bereits gelungen. Wird die Hilfe des Einkaufsdienstes erbeten, schreibt sie das in eine WhatsApp-Gruppe. Der Helfer kann dann telefonisch Kontakt aufnehmen, der Einkauf wird an die Tür gebracht. Die Abrechnung erfolgt über das Kirchenbüro. „Wir haben nur vereinzelt Leute, die melden sich aber regelmäßig bei uns“, sagt Bredthauer.

Dorfjugend steht mit 50 Helfern bereit

Die Dorfjugend im Butteramt, also der Nachbardörfer Bokeloh, Mesmerode und Idensen, erfährt lediglich wiederkehrend Lob für ihr Angebot, ehrenamtlich Einkäufe zu erledigen. „Geile Sache“, bekommt Luis Krocker im Dorfladen dann schon mal zu hören. Das Telefon schwieg dennoch bisher. Bemerkenswert: Rund 50 Helfer stünden bereit.

Rund 50 Mitglieder der Dorfjugend im Butteramt stehen bereit, um in der Corona-Krise zu helfen. Diese Aufnahme ist vor der Zeit des einzuhaltenden Sicherheitsabstands entstanden. Quelle: privat

In Kolenfeld hat Vikarin Hanna Lausen zu Beginn der Corona-Krise Flyer mit Hilfsangeboten verteilt und so die Nachbarschaftshilfe aktiviert. Die evangelische Kirchengemeinde unterstützt darüber hinaus 15 Personen oder Haushalte bei Einkäufen. „Und wir haben den Besuchsdienst verstärkt“, so Lausen. Dass alles reibungslos klappt, stimmt sie froh: „Hier im Dorf funktioniert in der Krise nun besonders gut, was sonst auch gut funktioniert hat.“

Fast normal ist unterdessen die Lage im Tierheim Wunstorf. „Die Tiere leiden nicht unter der Corona-Krise“, sagt Tierpflegerin Nikoline Reiß. Allerdings würden öfter Hunde abgegeben, die ihren Haltern entlaufen sind. „Das liegt aber daran, dass die Leute einfach mehr draußen unterwegs sind“, sagt Reiß. Zwar ist das Tierheim geschlossen, Termine können jedoch telefonisch vereinbart werden. „Wenn sich jemand für ein Tier interessiert und eines haben möchte, muss er sich von Corona dadurch nicht abhalten lassen“, bekräftigt Reiß.

Von Stefan Dinse