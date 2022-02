Idensen

Rund um die Sigwardskirche ist im wahrsten Sinne tierisch was los. Auf dem Dach nisten Störche, in den Türmen Schleiereulen und Turmfalken. Die Vögel bevorzugen Kirchtürme, weil sie an Neubauten und sanierten Gebäuden keinen Unterschlupf mehr finden. Auch Fledermäuse wie das Große Mausohr kommen vor. Am Rande des Geländes der Sigwardskirche steht ein Insektenhotel.

Diesen Einsatz für den Naturschutz hat die Arbeitsgruppe „Lebensraum Kirchturm“ des Nabu Wunstorf 2017 mit der gleichnamigen Plakette belohnt. Diese ist im Vorraum des romanischen Gotteshauses aus dem zwölften Jahrhundert auf einem Ständer angebracht, weil im denkmalgeschützten Gebäude nichts an den Wänden aufgehängt werden darf. Der Nabu zeichnete auch die Kirche in Kolenfeld aus, denn „die Gemeinde kümmert sich vorbildlich um den Schutz des seit Jahren dort brütenden Turmfalken“, sagt Karl-Heinz Nagel, Vorsitzender des Nabu Wunstorf.

Kirchen erhalten Urkunden und Plaketten für Artenschutz

Mit der Aktion „Lebensraum Kirchturm“ engagiert sich der Nabu für die Sicherung von Nistplätzen bedrohter Arten. Kirchen, die sich besonders für den Artenschutz einsetzen, zeichnet der Nabu mit einer Urkunde und der Plakette aus. „Das hängt auch von der jeweiligen Kirchengemeinde und dem Kirchenvorstand ab“, sagt Nagel. Bereits 2007 startete der Bundesverband des Nabu zusammen mit dem Beratungsausschuss für das deutsche Glockenwesen das Projekt – damals war der Turmfalke „Vogel des Jahres“. Auch in der Stadtkirche siedeln nach Angaben des Nabu-Vorsitzenden Turmfalken, Dohlen und Mauersegler.

Turmfalken ziehen ihren Nachwuchs auch im Turm der Sigwardskirche auf. Quelle: Rosi Rößner

Schleiereule nistet im Turm der Kirche

Ziel der Aktion ist es, die Brutstätten für Turmfalken, Fledermäuse, Dohlen, Schleiereulen und andere Arten zu erhalten und Nisthilfen auch in renovierten Kirchtürmen anzubringen. „Vor zwei Jahren hat die Schleiereule sechs Junge großgezogen“, erzählt Jörg Mecke vom Freundeskreis Sigwardskirche. Der Nabu hat deutschlandweit inzwischen 1166 Kirchen (Stand 2022) mit der Plakette ausgezeichnet, darunter 193 in Niedersachsen. Auch die Kirche St. Gorgonius in Neustadt hat Urkunde und Plakette erhalten.

Idenser Störche sind schon da

Die Idenser Störche haben bereits ihren Horst auf dem Dach der Sigwardskirche bezogen. Das Männchen ist im Laufe der zweiten Februarwoche angekommen, das Weibchen ist von Ortsbürgermeister Rolf Herrmann (SPD) am Montag, 14. Februar gesichtet worden. Auch das Nest auf dem Kran in der Nachbarschaft ist wieder besetzt. „Unsere Störche sind überwiegend Westzieher. Seit Jahren beobachten wir, dass sie immer früher aus ihrem Winterquartier in Spanien kommen oder gar nicht mehr ziehen“, sagt Nagel.

Das ist der Nabu Wunstorf Die Nabu-Ortsgruppe Wunstorf besteht seit 45 Jahren und hat rund 540 Mitglieder. Außer dem Projekt „Lebensraum Kirche“ kümmert sich der Nabu um den Weißstorchschutz, das Fischadlerprojekt sowie den Laubfrosch und hilft bei der Krötenwanderung. Die Aktion ruht allerdings seit zwei Jahren, weil ein Sturm 2019 die Zäune mehrfach zerstört hat und es an aktiven Helfern fehlt. Vorsitzender Karl-Heinz Nagel wünscht sich mehr helfende Hände. Wegen des Baus der Nordumgehung wurde ein Ersatzteich für die Kröten angelegt. Es bleibt abzuwarten, wie der angenommen wird. Der Nabu Wunstorf hat derzeit auch niemanden, der sich um Amphibien kümmert. Der Verband kümmert sich auch um Bestandsaufnahmen bei Vögeln und organisiert Ackerlandprojekte mit Landwirten. Er gibt auch Stellungnahmen und Anregungen im Hinblick auf den Natur- und Artenschutz bei neuen Baugebieten und den Vogelschutz im Bürgerpark. Der Vorsitzende betont ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wunstorf. Der Nabu gehört der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Steinhuder Meer/Altkreis Neustadt am Rübenberge an und unterstützt das Volksbegehren Artenvielfalt. Weitere Informationen sfinden sich auf www.nabu-wunstorf.de.

Seit etwa einer Woche sitzt das Storchenpaar in seinem Horst auf dem Dach der Sigwardskirche. Quelle: Anke Lütjens

Tiere finden genug Nahrung

Das führt er unter anderem auf den Klimawandel zurück. Aber auch auf das ausreichende Nahrungsangebot. „Störche sind Allesfresser. Sie ernähren sich von Fröschen, Mäusen, Heuschrecken und auch mal von Vogelküken“, erläutert Nagel. Für die Aufzucht ihrer Jungen verwenden sie Regenwürmer. Früher hatte der Nabu Sorge, dass es nicht genügend Horste gibt. „Aber selbst unser Storchenvater, Reinhard Löhmer, war überrascht, dass die Paare mittlerweile so dicht siedeln“, sagt Nagel.

Storchennest auf dem Dach soll gekürzt werden

Allein in Idensen, Mesmerode und Bokeloh leben rund 20 Storchenpaare. Freundeskreis und Nabu wollen vor der nächsten Brutsaison das Nest auf dem Dach der Sigwardskirche kappen. Dieses wiegt inzwischen mehr als eine Tonne und hat einen Durchmesser von fast 1,80 Metern. Angedacht ist auch, in einer alten Eiche eine Nistmöglichkeit für den Turmfalken zu schaffen. Der ätzende Kot könnte auf Dauer den Sandstein des Turms schädigen. In der Kolenfelder Kirche ist die Aufzucht der Turmfalken in einer kleinen Nische durch ein Fenster zu beobachten.

Jörg Mecke vom Freundeskreis Sigwardskirche zeigt Karl-Heinz Nagel vom Nabu auf seinem Smartphone den virtuellen Rundgang rund um die Kirche, bei dem auch Tiere und Natur eine Rolle spielen. Quelle: Anke Lütjens

Im Naturschutz Jahre verschlafen

„Das Projekt Lebensraum Kirche ist auch ein Vorhaben, den Menschen wieder an die Natur heranzuführen“, sagt Nagel. Schon in den Siebziger- und Achtzigerjahren haben Naturschützer auf Artenschutz und Biodiversität hingewiesen. Erst jetzt finde beispielsweise mit dem „Niedersächsischen Weg“, bei dem Naturschutz und Landwirtschaft kooperieren, ein Wandel statt. „Das ist ein Marathon, bei dem wir noch nicht mal die Hälfte geschafft haben. Es wird mühsam, weil wir Jahrzehnte verschlafen haben“, macht Nagel deutlich.

Von Anke