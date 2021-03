Wunstorf

In den Räumen einer Wunstorfer Kirchengemeinde hat ein Dieb am Freitagvormittag, 26. März, eine Spendenbox aufgebrochen und rund 100 Euro an sich genommen. Mitglieder der Gemeinde konnten den Mann dann aber wiedererkennen, der auch bei der Polizei schon auffällig geworden war. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren ein, das Geld blieb aber zunächst verschwunden.

Von Sven Sokoll