Wunstorf

Eine größere Menge Zigaretten hat ein bislang unbekannter Dieb aus dem Aldi-Markt an der Straße In den Ellern gestohlen. Ein Kassierer ist am Sonnabend, 10. Juli, um kurz nach 18.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der sich an einem verschlossenen Zigarettenregal zu schaffen machte. Als der Mitarbeiter den Mann ansprach, flüchtete dieser nach Angaben der Polizei Wunstorf auf den öffentlichen Parkplatz und stieg in einen schwarzen Kleinwagen. Mit dem Auto setzte der Unbekannte seine Flucht über die Lange Straße fort.

Der flüchtige Täter ist etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er trägt dunkle, kurze Haare und einen dunklen Dreitagebart. Der Dieb trug eine dunkle Hose, ein schwarzes, langärmeliges Shirt und einen dunklen Rucksack. Sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Wunstorf unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Anke Lütjens