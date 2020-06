Steinhude

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Freitag, 5. Juni, ein Stand-Up-Paddling-Board samt Paddel aus einer unverschlossenen Garage an der Meerstraße in Steinhude entwendet. Es handelt sich dabei um ein weiß-blau-graues Modell. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Wunstorf zwischen 22.15 Uhr und 8 Uhr.

Von Rita Nandy