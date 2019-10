Wunstorf

Erneut haben Diebe am Wochenende die Fahrradstation am Bahnhof an der Hindenburgstraße aufgebrochen. Nach Auskunft der Polizei verschafften sie sich zwischen Sonnabend, 14 Uhr, und Sonntag, 2.35 Uhr, Zugang zu den Fahrrädern. Wie viele gestohlen wurden, ist noch unklar. Bereits in der Nacht zum 25. Oktober war die Station Ziel von Einbrechern. Damals wurden fünf Räder gestohlen.

Ebenfalls am Wochenende stiegen Einbrecher in die Graf-Wilhelm-Schule an der Meerstraße ein. Sie entwendeten einen transportablen Tresor. Über dessen Inhalt macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich unter Telefon (05031) 9530125 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Wunstorf lesen Sie in unserem Ticker.

Zum Weiterlesen:

Dieses futuristische Fahrradparkhaus soll in Wunstorf entstehen

Von Mario Moers