Wunstorf

Böse Überraschung für den DLRG-Ortsverband: Eine Wachmannschaft hat am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr festgestellt, dass Unbekannte in die Vereinsräume auf dem alten Freibadgelände an der Amtsstraße eingedrungen sind. Am Gemeinschaftsraum wurden zwei hintereinander liegende Türen aufgebrochen. „Es wurden sieben Funkgeräte mit viel Zubehör gestohlen, die für unseren Wachdienst wichtig sind“, berichtet der Vorsitzende Reinhard Selzer. Diese haben einen Wert von bis zu 2000 Euro. So weit die Mitglieder bisher feststellen konnten, wurden auch Getränke und Leergut entwendet.

Vor dem Einbruch war am Sonnabend gegen 19 Uhr noch einer der Lebensretter auf dem Gelände. Offenbar danach holten die Eindringlinge auch vier Stühle aus einem Lagerraum, zündeten ein Feuer in einem Feuerkorb an und erstickten die Flammen dann wieder mit einem der Feuerlöscher. Auch Scheiben wurden eingeschagen – zum wiederholten Male.

Die Einbrecher haben Stühle rund um ein Lagerfeuer aufgestellt. Quelle: Sven Sokoll

Die Polizei sicherte einige Spuren. Die Beamten finden es bemerkenswert, dass die Unbekannten so dreist waren, in das Vereinsheim direkt gegenüber der Polizeiwache einzubrechen und sich dort offenbar auch noch eine ganze Weile aufzuhalten

DLRG braucht Geld für Neubau

Wie hoch der Schaden insgesamt ist, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall trifft der Vorfall auf dem schlecht einzusehenden Gelände die DLRG in einer ungünstigen Zeit. „Durch Corona mussten wir wegen ausfallender Kurse auf viele Einnahmen verzichten, und außerdem brauchen wir viel Geld für das geplante neue Vereinsheim“, sagt Selzer. Für dieses Projekt hat der Ortsverband jüngst ein in der Barne gelegenes Grundstück von der Stadt bekommen. Bis es steht, hofft die Ortsgruppe, auch am alten Standort in Ruhe gelassen zu werden.

Das DLRG-Vereinsheim ist regelmäßig ein Ziel von Vandalismus. Quelle: Sven Sokoll

Von Sven Sokoll