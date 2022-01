Luthe

Diebe haben sich in der Silvesternacht an einem grauen Mercedes zu schaffen gemacht. Sie entwendeten beide Kennzeichen. Das Auto war zwischen Silvester, 18.15 Uhr, und Neujahr, 2 Uhr, an der Stralsunder Straße geparkt.

Zeugen erreichen das Polizeikommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 00.

Von Rita Nandy