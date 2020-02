Steinhude

Diebe sind in einen Geräteschuppen in Steinhude eingebrochen. Die Unbekannten hebelten die Tür eines Geräteschuppens in der Bleichenstraße auf und entwendenden Elektrogeräte der Marke Makita. Laut Polizei ereignete sich die Tat sich zwischen Montag, 27. Januar, und Sonnabend, 1. Februar. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Wunstorf unter Telefon (05031) 95300 zu wenden

Von Rita Nandy