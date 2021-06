Luthe

Ein oder mehrere Täter haben in der Zeit von Sonnabend, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 8.20 Uhr, ein Kajak von einem Anhänger gestohlen. Dieser stand auf einem Feld, das von der Kreisstraße 322 abgeht und sich kurz vor der Leinebrücke in Fahrtrichtung Schloß Ricklingen befindet. Dazu entfernten sie nach Angaben der Polizei Wunstorf gewaltsam eine Stahlkette mit der das Boot gesichert war. Das Kajak konnte mittlerweile bei landwirtschaftlichen Arbeiten in einem Gebüsch gefunden werden, wie die Polizei Wunstorf mitteilt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Anke Lütjens